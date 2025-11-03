Extra, Zsidóbűnözés :: 2025. november 3. 00:26 ::

Bombahír Bibitől: Hamas-Apocalyto now!

Netanjahu szerint a hamászosok kivágták a még élő túszok szívét és megették.

Itt egy újabb kósergumicsont, gojok. Rágódjatok rajta!



A hamászosokat megihlette az Apocalypto és az aztékok babérjaira törnek

Ezt az első hallásra hihetetlennek tűnő, de magától az igazmondás legendás apostolától, Bibi Netanjahutól származó és ezért 100 százalékig hitelesnek tekinthető bombahírt az izraeli zarándoklaton tartózkodó Jim Pillen, Nebraska kormányzója osztotta meg az amerikai publikummal, ezzel indokolva az Izraellel való szolidaritás fontosságát.

Íme a hangfelvétel azoknak, akik eredetiben szeretnék „élvezni” az amerikai szellemi leépülés eme páratlan kordokumentumát.

„A Hamásznak egyetlen célja van, meg akarja ölni az összes zsidót, és miután megölte az összes zsidót, el akar jönni, hogy megöljön minket. Amikor embereket hallok arról beszélni, hogy ki kell állni a palesztinokért, ezeknek átmosták az agyát és átverték őket. Isten kiválasztottjai támadás alatt vannak, és a szolidaritásról van szó. A Gázai övezetből el kell távolítani a Hamászt. Ez ugyanaz a hasonlat, mint Adolf Hitlerrel. A kígyók fejét le kell vágni. Ezek az emberek nem térhetnek vissza. Szörnyűség, amit csinálnak. Netanjahu miniszterelnök azt mondta nekem, hogy ezek a vadak kivágták az élő túszok szívét és megették.”

Régi kipróbált zsidó taktika, hogy kellőképpen ostoba goj balekokat használnak szócsőként a hazugságaik terjesztésére, így adva azoknak a hitelesség látszatát. „Nem mi mondjuk, gojok, hanem valaki közületek, higgyetek neki.” Most Nebraska kormányzójára hárult ez a papagájszerep.

A republikánus Pillen állatorvos, vagyis egyetemet végzett, elvileg tehát több a sütnivalója, mint a nebraskai átlagnak, és katolikusként még csak nem is a legsúlyosabban valláskárosult evangéliumi hitgyülekezethez tartozik, mégis hitelt ad ennek az agyrémnek és terjeszti azt. Valójában hiszékenység tekintetében nem lóg ki az amerikai sorból.



Joe Biden 2023. október 7-e után azt állította, hogy személyesen látott „fényképeket gyerekeket lefejező terroristákról”, utalva a „40 lefejezett csecsemő” morbid rémmeséjére. A zsidó vezetőkkel október 11-én tartott kerekasztal-beszélgetésen is felhozta ezt a fejetlen sztorit: „Soha nem gondoltam volna, hogy látni fogok és megerősített képeket fogok látni a terroristákról, akik lefejezik a gyerekeket.” A Fehér Ház később visszakozott, és azt mondta a CNN-nek, hogy Biden nem látott fényképeket, és nem kapott megerősítést arról, hogy a Hamász csecsemőket vagy gyerekeket fejezett le, és Biden csak a média jelentéseire és az izraeli tisztviselők nyilvános megjegyzéseire utalt. Biden azonban nyilván elfeledkezett erről, mert egy héttel később Izraelben újra megismételte, hogy „gyerekeket mészároltak le, csecsemőket mészároltak le, egész családokat mészároltak le. Nemi erőszak, lefejezés, élve elégetett holttestek.” Sőt mi több, a november 15-i sajtótájékoztatón harmadszor is utalt a lefejezésekre: „A Hamász már nyilvánosan kijelentette, hogy azt tervezi, hogy újra megtámadja Izraelt, mint korábban, ahol csecsemők fejét vágta le, hogy elégessenek – élve elégessenek nőket és gyerekeket.”



A „40 lefejezett csecsemőről” szóló blődli egy izraeli telepes vezetőtől eredt, aki zavargásokra uszított palesztin falvak „eltörlése” végett

Az izraeli külügyminisztérium propaganda-videója a Youtube-on terjesztette a rémhírt.



És ha netán azt gondoljátok, hogy nem láttatok 40 lefejezett csecsemőt, hadd emlékeztessek a kiskorúakkal szexelő politikusokról készült videókat tartalmazó óriási gyűjteményünkre



A Hamász bébiáldozatai – megszakad a szív

Mike Huckabee, az Egyesült Államok izraeli nagykövetétől sem áll távol a lódítás. Szerinte október 7-én maga a Hamász rögzítette terhes nők és csecsemők lemészárlását. Ilyen felvételek természetesen nem léteznek, és ma már az izraeli hatóságok is elismerik, hogy egyetlen csecsemő halt meg a Hamász-támadás során, kereszttűzbe kerülve. Egy másik interjúban azt mondta, hogy a Hamász „lefejezett egy csecsemőt az anyja szeme láttára", sőt képes volt terjeszteni azt a sületlenséget is, hogy a hamászosok megsütöttek egy csecsemőt sütőben. „Nem kell látni a videót, elolvashatjuk a leírásokat”, mondta Huckabee, így igyekezve elsumákolni az állítólagos bizonyíték bemutatását.



A talán mind közül leggusztustalanabb brit bulvárlap címlapsztoriként tálalja a „sütőben megsütött csecsemőkről” (itt még többes számban!) szóló groteszk hallucinációt, mellékelve a forrás fotóját is. Pónem est ómen



Ben Shapiro, a CPAC Hungary idei sztárvendége: „Fényképes bizonyítékot akartatok a halott zsidó csecsemőkről? Itt van, ti szánalmas zsidógyűlölők. Izrael minimalizálni fogja a polgári áldozatokat, de nem fogja megengedni, hogy éljenek ezek az emberi szardarabok, akik ezt tették. A Gázában kiontott minden uncia vér a Hamászon szárad.” Ez az elviselhetetlen orrhangon karattyoló törpe háborús uszító még azt követően is köti a zsidó ebet a karóhoz, hogy Jackson Hinkle politikai kommentátor (és sokan mások) lebuktatták, és közölték vele, hogy az állítólagos „fényképes bizonyítékát” MI generálta



John Podhoretz, a Commentary neokon zsidó havilap főszerkesztője, az iraki háború egyik véres csőrű karvalya ezzel a poszttal uszít azok ellen a „bébigyilkosokat szerető kibaszott hullarablók” ellen, akik tűzszünetet akartak Gázában



Marina Medvin cionista publicista a Moszad (kamu)profiljára alapozza könnyfakasztónak szánt fantazmagóriáját. „A palesztin terroristák bementek egy otthonba, megölték az apát, hogy ne védhesse meg a családját. Betették a csecsemőjét egy forró sütőbe. Megerőszakolták ismételten a feleségét, miközben arra kényszerítették, hogy hallgassa a csecsemőjének gyötrő jajgatását a sütőben, miközben érezte az égő bébije húsának a szagát, mielőtt a terroristák megölték. Így döntötték el, hogy kegyetlenül kiirtják a családját. Ez csak egyike a családok százainak, amelyeket a palesztinok lemészároltak. Több mint 1400 izraelit öltek meg.” Ügyvéd létére a jelek szerint halvány gőze sincs a kritikus gondolkodásról



Ez az izraeli zsidó felhívja a fajtársak figyelmét arra, hogy a „sütő” sztorit maga az IDF cáfolja, és figyelmezteti őket, hogy „téves történetek terjesztése ártalmas az izraeli propagandára nézve”

Netanjahu ezt nyilván másként gondolja, mert 2024. szeptember 27-én az ENSZ-ben kijelenti, hogy a Hamász támadása idején „csecsemőket sütöttek meg élve”.

Az Egyesült Államok politikusainak vágya, hogy megszerezzék az Izrael-lobbi támogatását, egy fokozódó intenzitású elhülyülési versenyt eredményez közöttük. Nyilvánvalóan úgy hiszik, hogy az érdemeli meg a legnagyobb summát, aki a legelképesztőbb hülyeségeket szajkózza.

Donald Trump sem akar lemaradni a versenyben, ezért szeptember 19-én azt állította, hogy látott „felvételeket négy hónapos csecsemőkről, akiket a Hamász darabokra aprított”.

Minél nagyobb, a valóságtól minél elrugaszkodottabb egy hazugság, annál többen harapnak rá, annál nagyobb port kavar a közvélemény köreiben, míg az esetleges és utólagos cáfolata már a kutyát sem érdekli. Ősrégi aranyszabály, hogy bátran rágalmazz, valami mindig megmarad belőle. Ezzel nagyon is tisztában vannak a zsidók, a „hazugság nagymesterei” (Schopenhauer), sőt, ez a „csoportos evolúciós stratégiájuk” egyik legfontosabb eleme (amelyet egyébként Kevin Macdonald elmulasztott megemlíteni az ezzel kapcsolatos elméletében).

A zsidók időtlen idők óta házalnak a gojoknál vallási természetű babonáikkal vagy történettudományos kaftánba bújtatott babonáikkal, genetikailag aberrált fantáziájuk újabb és újabb, eszelősebbnél eszelősebb termékeivel, amelyeket újra és újra rásóznak a genetikailag hiszékeny gojokra, akik aztán mennyei mannaként terjesztik azokat egymás között – egymás hülyítésére.

Ez egy kétezer éves jól bevált szisztéma, de mindmáig működik. Amint az előbbi példák is mutatják.

GI