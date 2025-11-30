Extra :: 2025. november 30. 09:32 ::

Black Week - Heti progresszió (CCCXI. rész)

November utolsó, advent első vasárnapján is szeretettel köszöntök minden kedves olvasót a Heti progresszió hasábjain. Rögvest folytatjuk az alámerülést, előtte viszont szeretném mindenkinek megköszönni a hetiprogresszio@kuruc.info-ra küldött leveleket.

Most pedig vágjunk is neki!

3. A szó szoros értelmében „Black” Week-re sikerült ez az optikát hirdető reklám a Kisalföldnél. Ha szándékos poénról volt szó, emelem kalapom.

Az alábbi jelenet eléggé „tájidegen” ahhoz, hogy átlagos legyen, így a „black” ez esetben a szóvicc kategóriájába is beleeshet. Kreatív hozzáállás.



Black Week a Kisalföldnél

2. Szomorkodhatnak a lobbisták, 2025. december 19-től ugyanis felfüggesztik Új-Zélandon, hogy „transz fiataloknak” pubertásblokkoló gyógyszereket írjanak fel. A már kezelésben részesülők folytathatják a terápiát, más, valódi betegségek esetén pedig elérhetőek maradnak a készítmények.

Simeon Brown egészségügyi miniszter november 19-én, az X-en jelentette be a döntést, az indok pedig friss szakmai megközelítések, és fokozott óvatosság.



Az LMBTQ-lobbi egyre intenzívebben akarja megrontani a fiatalokat (fotó: Freepik)

„Ez nem politikai, hanem klinikai felülvizsgálat volt” – emelte ki a politikus, aki azt is mondta, hogy a gyermekek egészségéről szóló döntéseket megbízható és biztonságos gyógyszerekre kell alapozni. (Mondjuk itt felmerül a kérdés, hogy miért, a felnőttekét nem?)

Az új-zélandi kormány egyébként egy 2031-es brit klinikai vizsgálatra vár, amely a pubertásblokkolók hatásait tárja fel „transz fiatalokra”, de alapul vették a 2024-es Cass-jelentést is, amely bizonytalanságokat tárt fel a pubertásblokkolók hatékonyságáról, hosszú távú biztonságáról. Az átfogó vizsgálat hatására az Egyesült Királyságban betiltották a pubertásblokkolók magánrendelését kiskorúaknak, a tilalmat pedig a Munkáspárt is fenntartja.

A Cass-jelentést természetesen élesen támadták a különböző LMBTQ-szervezetek, a Brit Orvosi Kamara „mélyen hibásnak” nevezte azt.

Az új-zélandi döntés egyelőre csak átmeneti, de legalább idáig eljutottak.

1. Végül olvasónk küldeménye alapján tekintsük meg, mit ajánlgat a holland Shein a férfiaknak.

Egy teljesen átlagos férfi pulóver, meg egy hosszú, télikabát mellett bújt meg ezt a „gyöngyszem”, bizonyára férfiak milliói éreznek olthatatlan vágyat, hogy fel is próbálják.



Férfiaknak ajánlgatja a holland Shein. Esetleg a karácsonyfa alá?

A magam részéről békés adventi készülődést kívánok olvasóinknak, egy hét múlva ismét jelentkezik a Heti progresszió.

Ábrahám Barnabás – Kurucinfo