Macron felesége mocskos ribancoknak nevezte a feministákat, akik megzavarták egy zsidó humorista előadását

A francia elnök felesége, Brigitte Macron mocskos ribancoknak nevezte azokat a feminista aktivistákat, akik megszakították egy nemi erőszakkal meggyanúsított humorista, Ary Abittan előadását. A tiltakozás nyomán az államfő feleségének környezete hétfőn azt közölte, hogy a becsmérlő szavak "a kollektíva által alkalmazott radikális módszerre" vonatkoztak.





➡️ pic.twitter.com/lbpC1U45GF Brigitte Macron a qualifié de "sales connes" des militantes féministes qui ont interrompu samedi un spectacle d'Ary Abittan, selon une vidéo publiée lundi, son entourage évoquant "une critique de la méthode radicale employée" par ce collectif.➡️ https://t.co/DNL6KpDxf6 December 8, 2025

szefárd zsidó humoristát 2021-ben jelentette fel egy fiatal nő nemi erőszak miatt. A három évig tartó nyomozás után az ügyészség vádemelés nélkül lezárta az ügyet, amelyet januárban másodfokon is megerősítettek. A humorista színpadi visszatérése ellen azonban rendszeresen tiltakoznak feministák a fellépései helyszíneinek közelében.

Szombat este a #NousToutes feminista kollektíva négy aktivistája meg is szakította Ary Abittan estjét a párizsi Folies Bergere színházban, és "Abittan erőszaktevő!" jelszavakat skandáltak.





Sorties violemment par spectateurs et sécurité, certaines, dont notre journaliste, ont pris des coups « ARY ABITTAN VIOLEUR »Des féministes @NousToutesOrg perturbent le spectacle de l’humoriste, accusé de viol : « ceux qui séparent l’homme de l’artiste insultent les victimes»Sorties violemment par spectateurs et sécurité, certaines, dont notre journaliste, ont pris des coups pic.twitter.com/jNOvuhBBt0 December 6, 2025

Brigitte Macron a megszakított estet követően vasárnap nézte meg Ary Abittan műsorát, és a Public című hetilap internetes oldalán hétfőn közzétett felvételen még a fellépés előtt támogatásáról biztosította a humoristát.

"Félek" - mondta Ary Abittan a francia elnöknének, aki nevetve azt válaszolta: "Ha (ma is) vannak mocskos ribancok, kitessékeljük őket".





La France de Macron c'est aussi ça : la banalisation du viol et l'irrespect total de celles qui luttent pour la justice. "S'il y a les sales connes, on va les foutre dehors !"Brigitte Macron insulte les militantes de NousToutes qui dénoncent Ary Abittan, acteur accusé de viol.La France de Macron c'est aussi ça : la banalisation du viol et l'irrespect total de celles qui luttent pour la justice. pic.twitter.com/c4WZULpwj2 December 8, 2025

A #NousToutes kollektíva Instagram-fiókjában megosztotta ezt a videót, valamint a szombat esti akciójához fűződő támogató üzeneteket.

"Mélyen megdöbbentünk és felháborodtunk. A használt szavak sokat elárulnak arról, hogy mit is gondol a dolgokról, a politikai üzenet rendkívül megdöbbentő" - mondta az AFP hírügynökségnek a feminista kollektíva egyik aktivistája, aki részt vett a tiltakozó akcióban. Szerinte "ez egy újabb köpés az áldozatokra és a feminista szervezetekre".

Emmanuel Macron feleségének környezete az AFP hírügynökséget arról biztosította, hogy a felvételen Brigitte Macron "csak azokra a radikális módszerekre utalt, amelyeket azok alkalmaztak, akik szombat este maszkot viselve megzavarták Ary Abittan előadását, hogy megakadályozzák azt, hogy a művész színpadra lépjen". "Brigitte Macron nem helyesli ezt a radikális módszert" - hangsúlyozta az elnöki forrás.

Az incidens számos bírálatot váltott ki. Judith Godreche színésznő, aki Instagram-üzenetben támogatta a kollektívát, azt írta: "Én is egy mocskos ribanc vagyok. És mindannyiukat támogatom".

"Ezek a szavak nagyon súlyosak", "egy first lady nem mondhat ilyet" - vélte hétfő este a BFM hírtévében a Zöldek vezetője, Marine Tondelier.

(MTI nyomán)