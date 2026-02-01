Extra :: 2026. február 1. 21:07 ::

IKEA-percek - Heti progresszió (CCCXX. rész)

Szinte csak most kopogott be az ajtón 2026, mégis már a második hónapot köszönthetjük az évben. No meg persze a legújabb Heti progressziót is, melynek most szépen neki is vágunk. Minden kedves olvasónak köszönöm a hetiprogresszio@kuruc.info címre küldött leveleket, továbbra is buzdítok mindenkit az aktív részvételre!

Most pedig essünk is neki a következő adagnak!

3. Jót nevettem olvasónk levelén, legalábbis az IKEA-t még sosem nevezte senki – az én környezetemben biztosan nem – „liberális farostújrafelhasználó cégnek” (ahová ráadásul „női nyomásra” kellett olvasónknak elzarándokolnia), de úgy néz ki, ez a nap is eljött.

Az apropó az itt látható tájidegen látvány, de vegye át – jobban mondva vissza – a szót inkább olvasónk, idézem ugyanis, ő miként írta le saját szavaival a látványt: „Az ifjú Incsu Csunnába oltott vietnámi mellett melegséget gyűjtő szőkített mokkanő látványa annyira beillik e Közép-Európa szívében leledző életképbe, hogy egyből tudtam vele azonosulni.”



Szőkített mokkanő

Ritkán idézek pontosan olvasói levelekből, ennek az egyik oka az, hogy igyekszem a leveleket összefoglalva, helyenként némi plusz információval megtoldva átültetni a rovatba, de úgy gondolom, itt írhattam volna bármit, ennél kreatívabban magam sem tudtam volna fogalmazni, szóval úgy döntöttem, egy az egyben emelem át a tartalmat.

Ezúton is köszönöm a megnevettetést!

2. A következő videó már nem lesz ennyire vidám. Közeleg a Valentin-nap, amely általában azt is jelenti, hogy friss munícióhoz jut rovatunk a szerelem témakörben is.

Ezúttal sincs ez másképpen, ezúttal a témafelelős a Lindt svájci csokoládé volt, amit én személy szerint imádok, de az eredetileg 2024-es, most pedig ismét felmelegített videó nem nyerte el a tetszésemet az immáron szokássá vált fehér nő – fekete férfi felállással.

1. És ha február, akkor ismét itt kopogtat az ajtónkon a Black History Month, vagyis a feketék történetének emlékhónapja is.

Ez szemlátomást fontos volt a Google-nak is, mert meg is emlékeztek róla az oldalon, meg kreáltak hozzá egy borzasztóan irritáló YouTube-videót, melyet saját felelősségére most mindenki megtekinthet.



Ízléstelen

Ezekkel a sorokkal pedig el is jött a búcsú ideje – természetesen csak egyetlen hét erejéig.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info