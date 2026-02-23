Extra, Videók :: 2026. február 23. 16:15 ::

Különleges kivételek: ha egy rasszista tourette-s, nyugodtan niggerezhet, sőt még őt kell elfogadni

Furcsa pillanatok is akadtak az idei BAFTA-gálán, ahol vasárnap este adták át a brit filmszakma elismeréseit. A gála egyik meglepetése az I Swear című filmhez kötődött, főszereplője, a 33 éves Robert Aramayo ugyanis olyanok elől halászta el a díjat, mint Leonardo DiCaprio vagy a legnagyobb esélyesnek tartott Timothée Chalamet. A Kirk Jones (Nanny McPhee – A varázsdada) által írt és rendezett életrajzi film John Davidson skót Tourette-aktivistáról szól, Aramayo őt alakította a filmben.

Davidson maga is részt vett a gálán, a CNN szerint a közönséget – amelynek soraiban ült Vilmos herceg és Katalin hercegné is – előre tájékoztatták, hogy az idegrendszeri betegségből fakadóan előfordulhatnak a férfi részéről akaratlan és irányíthatatlan hanghatások, úgynevezett tikkek, amelyek nagyon gyakran káromkodásként törnek ki.

Davidson az este során többször irányíthatatlan bekiabálásokba kezdett: Sara Putt, a BAFTA elnökének nyitóbeszéde alatt azt kiabálta, hogy „fogd be a kibaszott pofád”, mikor pedig a Boong című film rendezői átvették a legjobb gyerekfilmért járó díjat, akkor meg azt, hogy „basszátok meg”.

Ez történt akkor is, amikor a Bűnösök fekete színészei, Michael B. Jordan és Delroy Lindo érkezett a színpadra, Davidson pedig a nézőtérről azt kiabálta, hogy „nigger!.” A két színész a néhány másodperces szünettől eltekintve nem zökkent ki, és nem is reagáltak.





John Davidson, who has been diagnosed with Tourette Syndrome, shouted the "N-Word" while Michael B. Jordan and Delroy Lindo were presenting an award.



A gála házigazdája, Alan Cumming az intermezzo után elnézést kért azoktól, akiket megsértett a megjegyzés, egyúttal megértésre, és elfogadásra buzdította a résztvevőket.

– Hallhatták a durva bekiabálásokat. A Tourette-szindróma egyes embereknél ilyen formában nyilvánul meg, ahogyan ezt a filmben is megmutatják. Köszönjük megértésüket és segítségüket abban, hogy mindenki számára tiszteletteljes légkört teremtsünk – mondta el a műsorvezető.

A BBC egyébként nem vágta ki ezeket a pillanatokat a közvetítésből, a CNN kérdésére pedig nem válaszolt az okokkal kapcsolatban. Davidson a gála második feléről távozott, a Variety információi szerint saját akaratából hagyta el a helyszínt.

(24 nyomán)