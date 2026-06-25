Friss hírek :: 2026. június 25. 18:22 ::

CATL: szivárgás történt a debreceni gyárban

A CATL Debrecen négyes gyártósora mellett mintegy 1 liter dietil-karbonát szivárgott ki egy tárolóból lefejtés közben csütörtökön 10 óra 30 perckor - közölte a vállalat az MTI-vel csütörtök délután.

A tájékoztatás szerint az incidenst a cég szakemberei a vállalat vészhelyzeti cselekvési terve alapján 5 percen belül elhárították, személyi sérülés nem történt. A szivárgás észlelését követően a helyszínen dolgozók azonnal értesítették a cég vészhelyzeti egységét és a létesítményi tűzoltóságot, valamint a helyiséget haladéktalanul elhagyták az ott tartózkodó személyek.

A belső protokollnak megfelelően a szakemberek tűzoltóhomokkal és abszorbens anyagokkal itatták fel a kiszivárgott folyadékot, majd azt a veszélyes hulladéktárolóba szállították, és átszellőztették az érintett helyiséget.

Az esemény okainak feltárása érdekében a vállalat belső vizsgálatot indított - közölték, hozzátéve, hogy annak eredményeit be fogják építeni a működési gyakorlatukba, hogy a jövőben elkerüljék a hasonló incidenseket.

Mint írták, a CATL Debrecen teljes mértékben együttműködik a hatóságokkal az esemény kivizsgálása alatt.

A 2011-ben alapított Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) 2025-ben 39,29 százalékos globális részesedéssel rendelkezett az elektromosautó-akkumulátorok piacán. A jövőben a CATL debreceni üzeme is átveszi a vállalat ipar 4.0. technológia, a zöld gyártás és logisztika terén szerzett tapasztalatait - olvasható a közleményben.