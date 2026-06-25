Külföld :: 2026. június 25. 17:16 ::

"Nagyon súlyos" intézkedés: az EU korlátozza a vízumkiadást a szomáliaiaknak

Az Európai Unió Tanácsa ideiglenesen korlátozza a szomáliai állampolgárok számára a vízumkiadást, mert Szomália nem fogadja vissza saját állampolgárait - közölte csütörtökön az uniós intézmény.

Az Európai Bizottság szerint Szomália nem működik együtt megfelelően az Európai Unióban jogellenesen tartózkodó állampolgárainak visszafogadásában.

A határozat értelmében a tagállamok nem adhatnak ki többszöri belépésre jogosító vízumot szomáliai állampolgároknak, nem tekinthetnek el a vízumkérelmekhez benyújtandó igazoló dokumentumokra vonatkozó követelményektől, és nem engedhetik el a diplomata- és szolgálati útlevéllel rendelkezők vízumdíját.

Emellett a vízumkérelmek szokásos elbírálási ideje 15 napról 45 naptári napra emelkedik.

A korlátozás ideiglenes, de nincs meghatározott lejárati időpontja. Célja, hogy Szomália javítsa együttműködését a visszafogadás területén, az Európai Bizottság pedig továbbra is értékeli az e téren elért előrehaladást.

Az uniós vízumszabályok alapján az Európai Bizottság rendszeresen értékeli, hogy az unión kívüli országok miként működnek együtt a visszafogadás területén. Amennyiben egy ország együttműködése nem megfelelő, az Európai Unió dönthet a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokra vonatkozó egyes szabályok alkalmazásának felfüggesztéséről.

(MTI)