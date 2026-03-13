LMBTQP+, Videók :: 2026. március 13. 10:10 ::

Gyors szabadulása után azonnal újra áldozatokra vadászott a pedofil

A harmincéves, Nógrád vármegyei M. Richárd visszaeső elkövető, akit korábban már több alkalommal elítéltek kiskorúak sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények miatt. Legutóbb egy 12 év alatti gyermek ellen elkövetett erőszakért kiszabott, 3 év 8 hónapos börtönbüntetéséből szabadult tavaly szeptemberben, ám szabadlábra kerülése után szinte azonnal újabb áldozatokra kezdett vadászni. A világhálón, online játékokon keresztül. A Robloxon cserkészte be a gyerekeket. Itt hálózta be azt a 11 éves kislányt is, akinek éber édesapja végül a vesztét okozta. Az apa kinyomozta nevét, címét, telefonszámát – és találkozóra hívta a pedofilt. Oda azonban már a Bűnvadászokkal és stábunkkal érkezett.

M. Richárd csak egy a hasonló ragadozók közül. A különböző netes játékok és beszélgetős alkalmazások felhasználói között számos pedofil található.