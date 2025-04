Háború :: 2025. április 7. 09:55 ::

Cion Don ugyanúgy civileket gyilkol Jemenben, mint Bibi Gázában, és ugyanúgy dicsekszik vele

Most aztán tényleg befellegzett a húsziknak. Ezt maga Trump mondja mint a szavahihetőség nemzetközi etalonja. Momentán ugyan a tények még szokás szerint ellentmondanak neki, amelyektől azonban a szokása szerint egyáltalán nem hagyja magát zavartatni.

A szerinte immár küszöbön álló amerikai győzelem beharangozásaként az amerikai haderő egyik legutóbbi „bravúros hőstettéről” készült felvétellel lelkesíti önmagát és MIGAtardált híveit.

Donald Trump, miután a levegőből kikémlelte a húszik haditervét: „Ezek a húszik azért gyűltek össze, hogy egy támadáshoz kapjanak utasításokat, de ők soha többé nem fognak elsüllyeszteni amerikai hajókat”:

Igen, nem tévedés. A demokratikus Nyugat vezérürüje, a világ legerősebb katonai hatalmának főparancsnoka a Twitteren közzétesz egy gore videót arról, hogy egy amerikai drón széttrancsíroz néhány tucat véletlenszerűen kiválasztott kecskepásztort szandálban.

Ha Putyin tenné ugyanezt Ukrajnában, vajon lenne hisztériázás a nyugati médiában és politikai szférában? Pusztán költői a kérdés.

Természetesen a „barbár” húsziknak egészen más verziójuk van a történtekről.



Jahja Szári dandártábornok, a húszik szóvivője: „Az USA büszke egy ilyen cselekedetre? Ez egy törzsi összejövetel volt, amelynek semmi köze nem volt a hajóihoz. Nem sikerült bármilyen katonai célpontot elérnie, ezért inkább civileket bombázott”

Cion Don gusztustalan hetvenkedése a saját táborában is kicsapta a biztosítékot egyeseknél.



Jake Shields politikai kommentátor, egykori harcművész világbajnok: „Trump egy törzsi találkozót bombázott drónként és aztán kérkedik vele a Twitteren. Ez egy újabb mélypont, és szégyellem, hogy erre az emberre szavaztam kétszer is”

Ezek után nem csoda, hogy a húszik vonakodnak „visszavenni” az amerikai nyomás vagy iráni felhívás hatására sem.

„Nem lesz szó a hadműveletek redukálásáról a gázai segélyblokád megszüntetése előtt. Irán nem avatkozik bele a döntésünkbe, az történik, hogy néha közvetít, de nem diktálhatja a dolgokat”, mondta egy húszi miniszter. Iráni források szerint a teheráni vezetés azt üzente a húszi vezetésnek, hogy „hűtse le a feszültséget” az amerikaiakkal. (Exclusive: Yemen's Houthis won't „dial down” under US pressure or Iranian appeals, reuters.com, 2025.03.18.)

Bizonyos jelek arra utalnak, hogy Irán – a Hezbollah és az Aszad-rezsim után – végül a húszikat is cserben fogja hagyni. Más kérdés, hogy síita és perzsa országként sokkal többet tett a szunnita Hamászért, mint bármelyik szunnita arab ország. Általánosságban elmondható, hogy az umma szánalmasan leszerepelt a gázai palesztinok ügyében, akiknek a lemészárlásához Izrael gyakorlatilag szabad kezet kapott a muszlim államoktól (is), és akik már csak egyedül a húszikra számíthatnak.

„Irán elrendelte, hogy a katonai személyzet hagyja el Jement, magára hagyva húszi szövetségeseit, miközben az USA fokozza a lázadó csoport elleni légicsapáskampányt. Egy magas rangú iráni tisztviselő szerint a lépés célja az volt, hogy elkerüljék a közvetlen konfrontációt az Egyesült Államokkal, ha egy iráni katona meghalna.” (Iran abandons Houthis under relentless US bombardment, yahoo.com, 2025.04.03.)

„Egy magas rangú húszi tisztviselő kigúnyolta magát azt az állítást, hogy Irán egyáltalán személyzetet telepített Jemenbe, tehát nem volt mit kivonnia onnan, másrészt vitatta az amerikai csapások hatását is, amelyeket Trump „rendkívül sikeresnek” nevezett, állítólag több magas rangú vezető megölése miatt.” (Houthis „Laughing Out Loud” at Claims Iran Leaving Yemen Amid US „Failure”, newsweek.com, 2025.04.05.)



A Pentagon szerint a húszik legyőzhetetlenek. (New York Times) A Pentagon azt mondja, hogy a Jement sújtó amerikai katonai csapások nem voltak nagyon sikeresek, és az amerikai haderő kezd kifogyni a nagy hatósugarú hadianyagból, ami sebezhetővé teheti az USA-t Kínával szemben

„Az USA szerint a hadjárat működik. Mike Waltz nemzetbiztonsági tanácsadó azt mondta, hogy több húszi vezetőt megöltek. De minden egyes csapás újabb dacot vált ki. A húszikat egy veterán jemeni megfigyelő az ellenállás méhészborzának nevezi, utalva a ragadozókkal szembeni rettenthetetlen viselkedéséről ismert harcias emlősre. Ha megharapja őket egy kobra, percekkel később felkelnek, és megtámadják a kígyót. (…) Bár elemzők szerint akár 80 húszi katonatiszt is meghalhatott, úgy tűnik, hogy a katonai és politikai vezetés csúcsa sértetlen.” (Far from being cowed by US airstrikes, Yemen’s Houthis may be relishing them, CNN, 2025.04.06.)

„Az amerikai hadseregnek az Irán által támogatott jemeni húszi fegyveresek elleni hadműveletének összköltsége alig három hét alatt megközelíti az egymilliárd dollárt, noha a támadásoknak korlátozott hatása volt a terrorcsoport képességeinek megsemmisítésére.” (Cost of US military offensive against Houthis nears $1 billion with limited impact, cnn.com, 2025.04.04.)

„A húszi drónok mindössze 2000 dollárba kerülhetnek, de az Egyesült Államok által ellenük használt rakéták ára meghaladja a kétmillió dollárt.” (Trump's Looming War for a Key Trade Route Will Be Costly, newsweek.com, 2025.03.21.)



A jemeni hadsereg már lekaszálta az amerikai Reaper (Kaszáló) drónállomány kb. 10 százalékát

Az MQ-9 Reaper darabonként körülbelül 32 millió dollárba kerül, és az általa lelőtt 21 darabbal Jemen majdnem 700 millió dolláros veszteséget okozott az USA-nak. Noha a legmodernebb érzékelőkkel, műholdas felhordó rendszerekkel és 8 lézerirányítású Hellfire rakétával szerelték fel őket, a húszikat elfelejtették tájékoztatni erről, máskülönben bizonyára nem merték volna lelövöldözni őket sorjában a saját fejlesztésű kőkorszaki rakétáikkal.

Mivel az MQ-9-et az aszimmetrikus hadviselésben „legyőzhetetlennek” hirdették, ezek a lelövések többet szimbolizálnak mint taktikai győzelmeket – valójában az amerikai katonai legyőzhetetlenség mítoszának összeomlását jelképezik az elszánt ellenállással szemben. Azzal, hogy a Reaper-flottájának majdnem egytizedét egyetlen hadszíntéren lelőtték, Washington komoly kérdésekkel néz szembe a több milliárd dolláros drónprogramjával kapcsolatban, konkrétan azzal, hogy az fenntartható-e decentralizált fenyegetésekkel szemben. Jemen a hadviselés jövőjének kísérleti terepévé vált, ahol a katonai dominancia hagyományos mércéi – technológia, pénz, megfélemlítés – már nem jelentenek abszolút garanciát a sikerre.

Egyelőre tehát Jemen még tartja magát, és a jövő fogja eldönteni, hogy Cion Donnak ugyanúgy beletörik-e majd a foga, mint előbb a Szaúd-Arábia vezette szedett-vedett muszlimcionista zsoldosbagázsnak, utóbb pedig Joe Bidennek.

GI - Kuruc.info