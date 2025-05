Valószínűleg azonban az IDF újabb gázai inváziója nem fog a közeljövőben megkezdődni, mert az újramozgósított tartalékosaik tömegesen kibújnak a szolgálat alól. A hadvezetés 70 000 behívót küldött ki a tartalékosoknak, de lehet, hogy még 25 000 sem fog előkerülni. Idén mindössze 1100 diaszpórazsidó jelentkezett önkéntesnek, annak ellenére, hogy az izraeli kormány kétségbeesetten agitálta a világ zsidóságát. A következő hónapban arra lehet számítani, hogy Izrael elkezd goj zsoldosokat vagy „önkénteseket” toborozni világszerte, ahogyan Ukrajna is sok kolumbiai/dél-amerikai zsoldost alkalmaz.

Aki azt hiszi, hogy az IDF véghez tudja vinni a teljes etnikai tisztogatást és/vagy Gáza állandó megszállását, akkor emlékezzen arra, hogy az új hadügyminiszter, Izrael Kac egyáltalán nem rendelkezik katonai tapasztalattal, csak egy ostoba telepes és Netanjahu bólogató Jánosa. Tehát Izrael legmagasabb szintű valódi katonai tisztviselője, az IDF vezérkari főnöke zárt ajtók mögött arról ajvékol, hogy Izrael nem tudja véghezvinni Gáza agresszív állandó megszállását, és nem képes folytatni a palesztin gyerekek tömeges lemészárlását testközelből, csak bevett zsidó szokás szerint drónokkal, bombákkal és rakétákkal a távolból.

Nem csoda, hogy a zsidóknak nem fűlik a foguk bemerészkedni a gázai patkányfogóba:

Gyanítható, hogy a zsidók számára nem túlzottan lelkesítő egy 2023. október 7. utáni világban élni, ahol a gojok azon a napon és azóta is megalázták, és ahol napról napra jobban gyűlölik őket. Ehhez persze már hozzászokhattak, hiszen a világ mindig is gyűlölte őket, de a mai zsidók sokkal puhányabbak, mint az elmúlt 2000 év bármelyik másik zsidó nemzedékének tagjai, és képzeljük el, hogy a közösségi médiának köszönhetően milyen kimerítő lehet a nárcisztikus zsidóknak minden nap arra ébredni, hogy arról olvasnak, mennyire gyűlölik őket – ráadásul szerintük minden ok nélkül – a gojok.