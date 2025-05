Háború :: 2025. május 13. 20:53 ::

Netanjahu vérszomjasabb, mint valaha: "olyan körülmény nem lesz, hogy leállítjuk a háborút"

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök kijelentette kedden, amikor sebesült katonákkal találkozott: Izrael semmiképpen nem állítja le a háborút, sőt, a következő napokban teljes erejével támadni fog a Gázai övezetben, hogy "térdre kényszerítse" a Hamászt.

"Lehet, hogy a Hamász azt mondja: 'állj - szabadon akarunk engedni tíz újabb túszt'. Rendben, hozzátok, és mi átvesszük őket, de utána bemegyünk. Olyan körülmény nem lesz, hogy leállítjuk a háborút" - jelentette ki a kormányfő.

Bejelentette azt is, hogy kormánya létrehozott egy testületet, amelynek az lesz a feladata, hogy végrehajtassa a palesztinok elköltöztetését. Ehhez azonban szükség lesz még befogadó országokra - ismerte el. "Ezen dolgozunk most. Ha lehetőséget adunk nekik a távozásra, akkor szerintem legalább a felük elköltözik, de lehet, hogy ennél is sokkal többen" - vélekedett Netanjahu.

Donald Trump amerikai elnök, aki mostani közel-keleti útján Izraelbe nem látogat el, keddre virradóan azt mondta: az amerikai-izraeli kettős állampolgárságú Edan Alexander túsz szabadon engedésével "a Hamász azt jelezte az Egyesült Államoknak, valamint a közvetítő Katarnak és Egyiptomnak, hogy a háború végét akarja, és szabadon akarja engedni minden túszát".

Izraelben járt viszont kedden Steve Witkoff és Adam Boehler, Trump elnök két közel-keleti különmegbízottja, és találkozott az izraeli túszok családtagjaival. Witkoff kijelentette nekik: az amerikai elnök nem fogad el olyan megoldást, amely nem tartalmazza minden túsz szabadon engedését. "Az elnök nem nyugszik, amíg ezt el nem éri" - mondta.

(MTI nyomán)