Háború :: 2025. július 23. 18:44 ::

Szumi és Donyeck megyei település elfoglalásáról számolt be az orosz védelmi tárca

Elfoglalta az orosz hadsereg a Szumi megyei Varacsine települést - közölte szerdán az orosz védelmi minisztérium.

A moszkvai tárca hadijelentése szerint az ukrán hadsereg a Varacsinéért folytatott küzdelemben két elit dandárja és egy rohamezrede alakulatait vesztette el.

Andrej Marocsko katonai szakértő mindemellett felhívta a figyelmet a donyecki frontszakaszra is, ahol az orosz védelmi minisztérium tegnap Novotorecke elfoglalásáról számolt be. Marocsko szerint Novotorecke elfoglalásával most Fedorivkáért folynak heves harcok.

(MTI nyomán)