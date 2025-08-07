Háború :: 2025. augusztus 7. 12:32 ::

A saját korábbi tiltása ellenére most már "teljesen nyilvánvaló prioritás" lenne Zelenszkijnek a találkozó Putyinnal

Volodimir Zelenszkij csütörtökön megismételte, hogy kész találkozni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, "teljesen nyilvánvaló prioritásnak" nevezve egy ilyen találkozót.

"Mi Ukrajnában már több alkalommal elmondtuk, hogy a valódi megoldások igazán csak vezetői szinten születhetnek meg. Fontos tehát kijelölni egy ilyen jellegű találkozó idejét, illetve a megvitatandó kérdéseket" - szögezte le az X-en közzétett üzenetében Zelenszkij, hozzátéve, hogy egy ilyen találkozó elvezethet a valóban tartós békéhez.

"Ukrajna sosem akart háborút, és amennyire csak lehetséges, a békéért fog dolgozni. A legfontosabb dolog, hogy Oroszország, amely ezt a háborút elindította, valódi lépéseket tegyen az agresszió befejezése felé" - hangsúlyozta.

Zelenszkij szerdán a többi között Donald Trump amerikai elnökkel egyeztetett telefonon. A megbeszélés után Trump úgy vélte, jók az esélyek egy orosz-ukrán találkozóra, a részleteket azonban még ki kell dolgozni. Eredményesnek nevezte továbbá Steve Witkoff amerikai különbmegbízott és Putyin - ugyancsak szerdán zajló - moszkvai tárgyalását is.

(MTI nyomán)