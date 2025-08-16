Háború, Extra :: 2025. augusztus 16. 09:12 ::

Méghogy nincs orosz humor: kijevi csirkemellet szolgáltak fel Putyin gépén

„Undorító. Szégyenteljes. És végső soron haszontalan” – ezekkel a szavakkal jellemezte a Kyiv Independent az alaszkai csúcstalálkozót, amelyen Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök vett részt - írja szemléjében a Mandiner.



Illusztráció (kép: REUTERS/RIA Novosztyi/Alekszej Druzinyin)

Az ukrán lap szerint a "vérrel szennyezett háborús bűnös" királyi fogadtatásban részesült az Egyesült Államokban, miközben drónjai éppen ukrán városokat támadtak.

A két és fél órás zárt ajtók mögötti egyeztetés után Trump és Putyin úgy nyilatkozott, hogy „előrelépés” történt, de a legfontosabb kérdésben, vagyis Ukrajna ügyében nem született megállapodás. Az ukrán szerzők szerint Trump nem kapta meg, amit akart, Putyin viszont elérte a célját:

többé nem számít teljesen elszigeteltnek, hiszen az amerikai elnök vörös szőnyeggel, mosolyokkal és katonai tiszteletadással fogadta.

Ez éles kontrasztban állt azzal, ahogyan Trump korábban Volodimir Zelenszkijt kezelte Washingtonban. Az ukrán elemzés szerint Trump tévhitben él, amikor azt hiszi, hogy baráti hangulatú találkozókkal ráveheti Putyint a tűzszünetre.

Putyin nem alkuszik, hanem elvesz mindent, amit hagynak neki, és még többet – írják, hozzátéve: az orosz vezető nem tranzakcióban gondolkodik, hanem küldetésben, amelynek célja Ukrajna bekebelezése.

Ezt a hozzáállást az orosz delegáció gúnyos gesztusai is tükrözték: Szergej Lavrov szovjet feliratú pulóverben érkezett,

a repülőgépen pedig kijevi csirkemellet szolgáltak fel

– nyílt utalásként Ukrajna „elfogyasztására”.

A Kyiv Independent szerint Putyin mosolyának másik oka az volt, hogy a találkozó zavart keltett az amerikai szövetségesek körében is. A lap arra figyelmeztetett, hogy a Kreml egyik legfontosabb stratégiai célja a transzatlanti szövetség meggyengítése. Bár Putyin nem aratott teljes győzelmet Alaszkában, így is jelentős nyereséggel tért haza: elérte, hogy a világ a szabad világ vezetője egyenrangú félként kezelje.

Az ukrán lap szerint Trumpnak a jövőben le kell ültetnie Ukrajnát is a tárgyalóasztalhoz, különben minden újabb találkozó újabb vereség lesz Washington számára.