Trump: NEM lesz NATO-csatlakozás Ukrajna részéről - vannak dolgok, amik sosem változnak

Donald Trump vasárnap világossá tette, milyen üzenettel fogadja a Fehér Házban Volodimir Zelenszkij ukrajnai elnököt és az őt kísérő európai vezetőket: Ukrajna békéje csak akkor jöhet el, ha Zelenszkij teljesít néhány orosz feltételt – írja a CNN nyomán az Index.



Fotó: Getty Images

– Zelenszkij elnök azonnal véget vethet a háborúnak, ha akarja, vagy folytathatja a harcot. Ne feledjük, hogyan kezdődött: Obama visszaadta a Krímet (12 éve, egyetlen lövés nélkül!), és NEM lesz NATO-hoz csatlakozás Ukrajna részéről. Vannak dolgok, amik sosem változnak – írta az amerikai elnök a Truth Socialön.

A kijelentés nyomást helyez az ukrajnai elnökre a tárgyalások előtt, amelyeken Trump a háború lezárásáról próbál megállapodást elérni. Az említett két feltétel – a Krím végleges átengedése és a NATO-tagság feladása – megegyezik azokkal, amelyeket Vlagyimir Putyin szabott a múlt heti alaszkai csúcstalálkozón.

Sosem volt még ennyi európai vezető a Fehér Házban

Az európai vezetők attól tartanak, hogy Trump tárgyalása Zelenszkijjel valójában az orosz követelések elfogadtatásáról szól majd – írja a CNN. Ugyanakkor remélik, hogy több részletet is megtudhatnak arról, Moszkva mit hajlandó engedni, és milyen szerepet vállalna az Egyesült Államok az esetleges biztonsági garanciákban.

– Nagy nap lesz holnap a Fehér Házban. Soha ennyi európai vezető nem volt itt egyszerre. Hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy vendégül láthatom őket – írta Trump a Truth Socialön.

A delegáció tagjai:

Emmanuel Macron francia elnök,

Friedrich Merz német kancellár,

Keir Starmer brit miniszterelnök,

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök,

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke,

Alexander Stubb finn államfő,

Mark Rutte, a NATO főtitkára.

Zelenszkij Krím-nosztalgiával érkezett Washingtonba

Az ukrajnai elnök megérkezett Washingtonba, ahol Donald Trump amerikai elnökkel találkozik – számolt be róla az Unian állami hírügynökség.

„Már Washingtonban vagyok. Holnap találkozom Trump elnökkel, és az európai vezetőkkel is tárgyalunk. Hálás vagyok az Egyesült Államok elnökének a meghívásért” – írta Zelenszkij.

Az államfő hangsúlyozta: mindenki békét akar, de ezúttal tartós békére van szükség. „Nem úgy, mint évekkel ezelőtt, amikor Ukrajnát rákényszerítették, hogy feladja a Krímet és a Donbász egy részét. Putyin akkor csupán újabb támadás előszobájaként használta a megszerzett területeket.”

Zelenszkij emlékeztetett az 1994-es biztonsági garanciákra, amelyek végül semmit sem értek. „Nem kellett volna átengedni a Krímet, ahogy 2022 után sem adtuk fel Kijevet, Odesszát vagy Harkivot” – írta.

Hozzátette, az ukránok saját földjükért, függetlenségükért harcolnak, és a hadsereg jelenleg sikereket ér el a Donyecki és a Szumi területeken. Az elnök szerint Ukrajna képes lesz megvédeni magát és valódi biztonságot teremteni, s ezért hálásak Trumpnak és az Egyesült Államoknak a támogatásért.

– Oroszországnak be kell fejeznie a háborút, amelyet maga indított. Bízom benne, hogy közös erőnkkel – Amerikával és európai barátainkkal – rákényszerítjük Moszkvát az igazi békére – hangsúlyozta Zelenszkij.