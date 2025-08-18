Volodimir Zelenszkij a közösségi oldalára töltött fel egy videót, ahogy az európai vezetőket fogadja az ukrán nagykövetségen a Donald Trump amerikai elnökkel való találkozója előtt.
A videót kísérő szövegben Zelenszkij azt írta, a fő céljuk továbbra is a hosszú és tartós béke, és Ukrajna készen áll egy valódi fegyverszünetre és egy új biztonsági architektúrára.
– Fő célunk a megbízható és tartós béke Ukrajna és egész Európa számára. És fontos, hogy minden találkozónk lendülete pontosan ehhez az eredményhez vezessen – írta az elnök, aki azt is elárulta, a nagykövetségen tartott egyeztetést azért tartották az európai vezetőkkel, hogy összehangolják az üzeneteiket.
Bejegyzésében Zelenszkij hozzátette, tudja, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök önként nem fogja kivonni csapatait Ukrajnából, ezért növelni kell a nyomást az orosz elnökre.
