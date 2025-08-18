Háború :: 2025. augusztus 18. 19:05 ::

Zelenszkij fogadta az európai rajongói klubot - nagyon örült az erősítésnek

Volodimir Zelenszkij a közösségi oldalára töltött fel egy videót, ahogy az európai vezetőket fogadja az ukrán nagykövetségen a Donald Trump amerikai elnökkel való találkozója előtt.

A videót kísérő szövegben Zelenszkij azt írta, a fő céljuk továbbra is a hosszú és tartós béke, és Ukrajna készen áll egy valódi fegyverszünetre és egy új biztonsági architektúrára.

– Fő célunk a megbízható és tartós béke Ukrajna és egész Európa számára. És fontos, hogy minden találkozónk lendülete pontosan ehhez az eredményhez vezessen – írta az elnök, aki azt is elárulta, a nagykövetségen tartott egyeztetést azért tartották az európai vezetőkkel, hogy összehangolják az üzeneteiket.

Bejegyzésében Zelenszkij hozzátette, tudja, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök önként nem fogja kivonni csapatait Ukrajnából, ezért növelni kell a nyomást az orosz elnökre.

Our main goal is a reliable and lasting peace for Ukraine and for the whole of Europe. And it is important that the momentum of all our meetings lead to precisely this result. We understand that we shouldn't expect Putin to voluntarily abandon aggression and new attempts at… pic.twitter.com/lSlBPJNKZo August 18, 2025

(Index nyomán)