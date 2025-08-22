Háború :: 2025. augusztus 22. 23:36 ::

"Putyin barátai ismét olaj nélkül maradtak"

Putyin barátai ismét olaj nélkül maradtak címmel közölt írást a Korrespondent című ukrán lap, mely pozitív fejleményként értékelte a légicsapást a Barátság kőolajvezetéket ért újabb légicsapást - írta pénteken a hirado.hu.

A portál felidézte, hogy rövid időn belül harmadszor érte támadás a Barátság kőolajvezetéket, amely Magyarország és Szlovákia számára is létfontosságú. A történtek miatt a két ország Brüsszelhez fordult, miközben az ukrán sajtó Moszkva súlyos veszteségeként és sikerként értékeli az akciót.

A hirado.hu írása szerint a támadásról eltérő hangvételű beszámolók jelentek meg.

"A Korrespondent című ukrán lap például Putyin barátai ismét olaj nélkül maradtak címmel közölt írást, amely pozitív fejleményként értékelte a légicsapást. A lap szerint az ukrán drónok az unecsai olajszivattyú-állomást vették célba, amely a Barátság vezeték egyik kulcspontja. Emiatt nemcsak Magyarország és Szlovákia, hanem Belarusz is kieshet az orosz olajellátásból" - olvasható a cikkben. Hozzátették: bár a legutóbbi támadás után gyorsan helyreállították a sérült infrastruktúrát, a mostani akció miatt Oroszország jelentős anyagi veszteségeket szenvedhet el

Szergej Kujun ukrán üzemanyagpiaci szakértő szerint Magyarország számára léteznek alternatív beszerzési útvonalak, például az Adriai-tengeren keresztül. A szakértő arra is kitért, hogy valószínűleg ezek költségesebbek lesznek a magyar kormánynak, de Moszkva már így is jelentős kedvezményekkel látta el Orbán Viktor kormányát - írta a hirado.hu.

A cikk szerint a legutóbbi támadás után Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a közösségi médiában reagált a magyar aggodalmakra. Mint írta, a háborút nem Ukrajna, hanem Oroszország kezdte, Orbán Viktort pedig régóta figyelmeztették arra, hogy Moszkva megbízhatatlan partner. Kiemelték, hogy Magyarország mindent megtett annak érdekében, hogy fenntartsa függőségét az orosz energiahordozóktól. "Mostantól panaszát és fenyegetéseit a moszkvai barátaihoz küldheti" - fogalmazott Andrij Szibiha.

(MTI)