2025. augusztus 24. 23:35

Az ukrán hadsereg újabb Donyeck megyei települések elfoglalását jelentette be

Az ukrán csapatok több települést visszafoglaltak a keleti Donyeck megyében, Pokrovszk térségében heves harcok folynak - jelentette be vasárnap az ukrán hadsereg főparancsnoka.

Olekszandr Szirszkij tábornok a Telegramon azt írta: az ukrán erők átvették az irányítást Mihajlivka, Zelenij Haj és Volodimirivka felett.

Zelenij Haj visszafoglalását már szombaton jelezte a hadsereg - a település Dnyipropetrovszk megye határán fekszik, míg a másik két falu Pokrovszk közelében található, ahol hónapok óta heves összecsapások dúlnak.

Szirszkij "igazán nehéznek" nevezte a helyzetet Pokrovszknál, amely az orosz előrenyomulás egyik fő célpontja. "Az ellenség fő erőit Pokrovszk környékére összpontosítja, de nekünk minden áron tartanunk kell a védelmi vonalat" - fogalmazott.

Az ukrán katonai hírszerzés (GUR) külön közleményben tudatta, hogy egy katonai egységgel közösen Novomihajlivka települést is visszafoglalták Pokrovszktól délre.

(MTI)