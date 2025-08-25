Háború, Külföld :: 2025. augusztus 25. 14:23 ::

Német külügyminiszter: Vlagyimir Putyin időt akar nyerni

Vlagyimir Putyin orosz elnök a nemzetközi találkozókon való részvételével valószínűleg "időt akar nyerni", de tévesek a számításai, mert az Ukrajnának nyújtott európai segítség nem fog leállni - jelentette ki Johann Wadephul német külügyminiszter hétfőn Zágrábban, Gordan Grlic Radman horvát külügyminiszterrel tartott közös sajtótájékoztatóján.

"Attól tartok, hogy Oroszország időt akar nyerni, és ez jól látható Donald Trump amerikai elnök reakciójából is erre a jelentős diplomáciai szerepvállalásra" - mondta Wadephul.

A német diplomácia vezetője emlékeztetett: az alaszkai találkozó után arról volt szó, hogy Putyin és az ukrán elnök hamarosan találkozik, Trump részvételével vagy anélkül, de "úgy tűnik, hogy erre nem kerül sor, mert az orosz vezető nincs rá felkészülve".

"Most Putyinon a sor, hogy tárgyalóasztalhoz üljön" - mondta Wadephul, megjegyezve, hogy Ukrajna hajlandóságot mutatott a tárgyalásokra. Egyben úgy vélte: "Putyin agressziója ellen a legjobb garancia Ukrajna védelmi felkészültsége".

Wadephul és Grlic Radman rámutattak: a béketárgyalások nem folyhatnak Kijev nélkül. A horvát miniszter egyben hangsúlyozta az ukrán területi integritás megőrzésének fontosságát.

(MTI)