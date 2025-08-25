Háború, Külföld :: 2025. augusztus 25. 19:05 ::

A dnyipropetrovszki Zaporizke elfoglalását jelentette be az orosz védelmi tárca

Elfoglalta az orosz hadsereg Zaporizke kistelepülést az ukrajnai Dnyipropetrovszk megyében – közölte hétfőn a moszkvai védelmi minisztérium.

Gyenyisz Pusilin, a "Donyecki Népköztársaság" vezetője a Rosszija 24 hírtelevízióban kijelentette, hogy az orosz erők behatoltak Kosztantyinivka város peremkerületeibe és állják az ukrán nyomást Dobropillja térségében. Beszámolója szerint súlyos harcok folynak Pokrovszk, Rodinyszke, Udacsne és Kotline környékén.

Kosztantyinivkában vasúti csomópont található, amely a RIA Novosztyi hírügynökség szerint kulcsfontosságú a kramatorszki-szlovjanszki ukrán hadseregcsoportosulás utánpótlásának biztosítása szempontjából.

A moszkvai katonai tárca szerint a fegyveres erők az elmúlt nap folyamán hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak törni, a "különleges hadművelet" övezetében több mint 1100 ukrán katona esett el, vagy sebesült meg súlyosan. A jelentés a megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel több drónösszeszerelő műhelyt, valamint lőszer- és anyag-műszaki raktárt, valamint egy harckocsit, húsz egyéb páncélozott harcjárművet, négy irányított légibombát, két HIMARS-rakétát, továbbá 151 repülőgép típusú drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek hétfőn ukrán tüzérségi és dróntámadást.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közölte, hogy a krími és szevasztopoli parancsnokságára egy nő az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) megbízásából egy ikonba rejtett plasztikbombát kísérelt meg bejuttatni. A gyanúsított, aki ukrán utasításra utazott a volgográdi régióból a félszigetre, egy futártól vette át a robbanószerkezetet. Az FSZB épületénél lévő ellenőrzőposztnál feltartóztatták és őrizetbe vették. A nőt megtévesztéssel szervezték be. Előbb telefonon pénzt csaltak ki tőle, majd az FSZB nevében felhívták, és közölték vele, hogy egy nyilvántartott terroristának adott kölcsönt, aki az összeget átutalta az ukrán hadsereg támogatására.

Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfőn iráni hivatali partnerét tájékoztatta az ukrajnai rendezést szolgáló, Alaszkában tartott orosz-amerikai csúcstalálkozóról.

(MTI)