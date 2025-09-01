Háború, Külföld :: 2025. szeptember 1. 23:44 ::

Ukrán rendőrség: orosz szálat is vizsgálnak az ukrán parlament volt elnöke elleni merénylet ügyében

Orosz szálat is vizsgálnak az Andrij Parubij volt ukrán parlamenti elnök elleni merénylet ügyében - közölte hétfőn az ukrán rendőrség.

Andrij Nyebitov, az ukrán bűnügyi rendőrség vezetője közleményében arról tájékoztatott, hogy egyelőre elsősorban orosz nyomot, bérgyilkosság lehetőségét, Oroszország érintettségét vizsgálják a nyugat-ukrajnai Lvivben szombaton elkövetett merénylet ügyében. Mindazonáltal megjegyezte, hogy más lehetőségeket is vizsgálnak, de következtetéseket csak a nyomozás lezárásával tudnak levonni.

"A bűncselekményt gondosan kitervelték, az előkészületek több mint egy hónapot vettek igénybe" - mondta.

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) támogatta a rendőrség feltételezését az orosz szálról. "A bűncselekmény bérgyilkosság jegyeit viseli magán" - mondta Vadim Oniscsenko, az SZBU lvivi vezetője, hozzátéve, hogy "műveleti információik" is vannak az orosz hírszerzés érintettségéről.

Az ukrán hatóságok szerint vasárnap a nyugat-ukrajnai Hmelnyicki városában elfogtak egy 52 éves lvivi férfit Parubij meggyilkolásának ügyében. Volodimir Zelenszkij ukrán államfő vasárnap éjszaka Telegram-csatornáján azt írta, hogy a férfi már előzetes vallomást tett.

Az 54 éves Andrij Parubij a Lvivi régió képviselője volt, egyik szervezője volt a 2013-14-ben a kijevi Függetlenség terén ("a Majdanon") tartott Nyugat-barát tüntetéseknek, amelyek Viktor Janukovics Moszkva-barát elnök bukásához vezettek. 2016 és 2019 között a parlament elnöke, haláláig parlamenti képviselő volt.

Parubij 2014 decemberében több képviselőtársával együtt túlélt egy merényletkísérletet.

(MTI)