Háború :: 2025. szeptember 7. 11:46 ::

Kormányépületet is csapás ért Kijev központjában

Egy kijevi kormányépület is megsérült az orosz támadásban a vasárnap kora reggeli órákban – erősítette meg az ukrán miniszterelnök, Julija Szviridenko.

Ez volt az első alkalom, hogy az első számú kormányzati épületet közvetlen találat érte.



Fotó: Reuters

Az ukrán légierő közlése szerint az oroszok rekordmennyiségű drónt és rakétát indítottak az éjszakai támadás során: mindent egybevéve több mint 800-at.

A jelentés szerint

9 rakéta és 56 drón 37 helyszínt talált el, a lelőtt szerkezetek roncsai pedig további nyolc helyen hullottak a földre.

A miniszterelnök közölte: a kormányépület teteje és felső szintjei is megsérültek. „Az ellenség nap mint nap rettegésben tartja az egész országot” – írta közösségi oldalán.





Most of Ukraine was hit hard this morning but Russian drones and missiles. Kiev is burning after an Iskander strike.Most of Ukraine was hit hard this morning but Russian drones and missiles. pic.twitter.com/OrUdh7E1Ru September 7, 2025

A BBC helyszíni tudósítója azt írta , a kora reggeli órákban hatalmas füstoszlop emelkedett a magasba, a kijevi Majdan vagy Függetlenség tér mögül. Ezt követően két orosz cirkálórakétát látottak, amint elképesztő sebességgel földet érnek, ami után újabb robbanás rázta meg a környéket. Megjegyezte: ritka, hogy orosz rakéták és drónok a város központját veszik célba, mivel itt különösen erős a légvédelem. Ezúttal azonban úgy tűnik, sikerült túlterhelniük a rendszert.

A Kijev elleni támadásban továbbá raktárak és lakóépületek is megsérültek, egy 32 éves nő és két hónapos fia életét vesztette egy otthonukat ért találat miatt.

Máshol 3 halottról és 18 sérültről írnak

A vasárnap hajnalban végrehajtott Kijev elleni orosz támadásban legkevesebb három ember életét vesztette, tizennyolcan megsebesültek. A masszív légitámadás során több mint 800 drónt vetettek be; Kijevben kigyulladt a kormányépület, és az ország több más régiójában is súlyos károk keletkeztek – írta meg az Aljazeera





Most of Ukraine was hit hard this morning but Russian drones and missiles. Kiev is burning after an Iskander strike.Most of Ukraine was hit hard this morning but Russian drones and missiles. pic.twitter.com/OrUdh7E1Ru September 7, 2025

Vitalij Klicsko polgármester közölte, hogy

az orosz drón és rakétacsapások a főváros keleti és nyugati részén egyaránt tüzeket okoztak több magas házban.

Az orosz légvédelem legalább hatvankilenc ukrán drón megsemmisítéséről adott hírt az éjszaka folyamán, a RIA állami hírügynökség beszámolója szerint.

Frissítés: Lezuhant - azaz vélhetően lelőtt - drón(ok) miatt gyulladt ki több lakóépület

Oroszország legnagyobb éjszakai légitámadásában vasárnap kigyulladt az ukrán kormány székháza Kijevben, az országot érő légicsapásokban legalább öt ember életét vesztette, közülük három a fővárosban - derül ki az MTI bővebb összefoglalójából.

"Először fordult elő, hogy a kormány székhelyének teteje és felső emeletei ellenséges támadás következtében megrongálódtak" - jelentette ki Julia Szvidirenko miniszterelnök a Telegramon, ahol képeket tett közzé a lángokról, amelyek az elnöki palota és a parlament közelében álló impozáns épület homlokzatából törtek elő.

Az ukrán légierő a Telegramon közölte, hogy Oroszország éjszaka 805 drónnal és 13 rakétával vette célba Ukrajnát, az ukrán védelmi egységek 751 drónt és négy rakétát lőttek le.

Ez volt a legnagyobb számú dróntámadás, amelyet Oroszország Ukrajna ellen indított.

Timur Tkacsenko, a kijevi katonai közigazgatás vezetője elmondta, hogy egy csecsemő holttestét a Darnickij kerületben, egy négyemeletes lakóház romjai közül emelték ki. Hozzátette, hogy egy fiatal nő is meghalt a Dnyipro folyótól keletre fekvő kerület elleni támadásban. Az állami vészhelyzeti hatóságok szerint 18 ember megsebesült az éjszakai támadásban, amely tűzvészt okozott az egész városban.

Korábban Vitalij Klicsko kijevi polgármester elmondta, hogy egy idős nő meghalt egy óvóhelyen, és a sérültek között volt egy terhes nő is.

Az állami vészhelyzeti hatóságok szerint tűz ütött ki a dróntámadásban eltalált kerületben található lakóépület négy emeletéből kettőben, amelynek szerkezete részben megsemmisült.

Klicsko és a vészhelyzeti tisztviselők szerint a nyugati Szvjatosinszkij kerületben egy kilencemeletes lakóépület több emelete is részben megsemmisült. A kijevi polgármester hozzátette, hogy a lezuhant drón roncsai tüzet okoztak egy 16 emeletes lakóépületben és további két kilencemeletes épületben.

Más városokat is ért támadás

Több tucat robbanás rázta meg a közép-ukrajnai Kremencsukot is, ami miatt egyes területeken áramszünet alakult ki, és megrongálódott a Dnyipro folyón átívelő híd - közölte Vitalij Maleckij polgármester a Telegram közösségi oldalon.

Az orosz dróncsapás elérte az ugyancsak közép-ukrajnai Krivij Rih városát is. A támadás célpontja a közlekedési és városi infrastruktúra volt - közölte Olekszandr Vilkul, a város katonai adminisztrációjának vezetője a Telegramon, de sérültekről nem érkezett jelentés.

A déli városban, Odesszában a polgári infrastruktúra és lakóépületek megrongálódtak, több lakóházban tűz ütött ki - számolt be Oleh Kiper regionális kormányzó a Telegramon.

(24 - Mandiner - MTI nyomán)