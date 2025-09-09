Háború :: 2025. szeptember 9. 15:52 ::

Pokrovszkban folynak a harcok

Az ukrajnai háborúban Pokrovszkban három negyedben, a Lazurniban, a Sahtarszkiban és a kertvárosban folynak a harcok, valamint az orosz hadsereg teljes tűzfedezet alá vonta a Mirnohradba (oroszul: Dimitrov) vezető utat - közölte Igor Kimakovszkij, a "Donyecki Népköztársaság" vezetőjének tanácsadója kedden a Pervij Kanal tévécsatornán.

A tisztségviselő szerint sikerült elszigetelni egymástól a pokrovszki és a mirnohradi ukrán alegységeket. Azt is állította, hogy az ukrán parancsnokság latin-amerikai zsoldosokkal igyekszik megerősíteni Pokrovszk védelmét, ahová az ukrán erők már korábban az Azov alakulatból is dobtak át egységeket. Kimakovszkij bejelentette, hogy a donyecki régió déli részén egy egy héten át tartó orosz támadássorozat gyakorlatilag felszámolt egy spanyolajkú zsoldosokból álló századot.

Pokrovszk (oroszul: Krasznoarmejszk) kulcsfontosságú közlekedési csomópont a Donyec-medencében.

A keddi moszkvai hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők az utóbbi egy napban a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak törni, és a "különleges hadművelet" övezetében csaknem 1500 ukrán katona esett el, vagy sebesült meg súlyosan. A tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok, illetve haditechnikai eszközök között sorolta fel az Sz-300-as légvédelmi rendszer egy indítóállását és egy irányítófülkéjét, nagy hatótávolságú drónok indító és irányító pontjait, több lőszerraktárt, három harckocsit és 15 egyéb páncélozott harcjárművet, három manőverező robotrepülőgépet, öt irányított légibombát, öt HIMARS-rakétát, továbbá 230 repülőgép típusú drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek kedden ukrán tüzérségi és dróntámadást. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője közölte, hogy a pilóta nélküli repülőszerkezetekkel Szocsi ellen megkísérelt támadás nem zavarta meg a városban tartózkodó Vlagyimir Putyin elnök munkarendjét.

Kimakovszkij a TASZSZ hírügynökségnek nyilatkozva úgy vélekedett, hogy a Donyec-medence ellen megszaporodott támadásokkal az ukrán hadsereg a harcképességét igyekszik igazolni, annak érdekében, hogy újabb nyugati katonai nyugati segélyben részesüljön.

Az elmúlt hét folyamán Donyecket, Makijivkát, Jenakijevét, Vuhlehirszket, Debalcevét és más donyecki városokat értek ukrán csapások.

(MTI nyomán)