Lengyelország lezárja a fehérorosz határt a Zapad 25 hadgyakorlat miatt

Lengyelország lezárja a fehérorosz határt a napokban kezdődő, Zapad 25 elnevezésű fehérorosz-orosz hadgyakorlat miatt - jelentette be kedden Donald Tusk lengyel kormányfő.

Az intézkedés péntekre virradóra lép hatályba - közölte a miniszterelnök a keddi kormányülés elején. A döntést azzal indokolta, hogy pénteken kezdődik "az agresszív jellegű Zapad 25 hadgyakorlat", amelynek helyszíne a lengyel határhoz közeli térség, és amelynek része a Suwalki-folyosó elfoglalásának szimulációja is.

A Suwalki-folyosó egy mintegy száz kilométer hosszú sáv a litván határ mentén, és elválasztja egymástól az Oroszországhoz tartozó kalinyingrádi exklávét és Fehéroroszországot. Ha Oroszország elfoglalná ezt a területet, akkor elvághatná a balti államokat (Litvánia, Észtország, Lettország) a többi NATO-tagállamtól.

Tusk arra is utalt, hogy Lengyelországot más provokációk is érik Oroszország és Fehéroroszország részéről. Felidézte, hogy a fehérorosz hatóságok a múlt héten letartóztattak egy lengyel állampolgárságú szerzetest kémkedés gyanújával.

"Mindezért, az állam biztonsága érdekében lezárjuk a fehérorosz határt, ezen belül a vasúti átkelőket is" - közölte a kormányfő.

Lengyelország már korábban jelentősen korlátozta a forgalmat a lengyel-fehérorosz határátkelőkön, a közúti forgalom számára jelenleg még a Terespol és a Kukuryki melletti átkelőpont van nyitva, a vasúti forgalom - kizárólag a teherszállítmányok - a Terespolban és Kuznica Bialostockában működő határátkelőn keresztül haladhatnak még át.

A Fehéroroszországon át Lengyelországba irányuló illegális bevándorlás miatt Lengyelország riasztórendszerrel ellátott acélkerítést is épített a fehérorosz határon. A növekvő migrációs nyomás miatt Lengyelország a múlt héten további 90 nappal meghosszabbította a lengyel-fehérorosz határsáv egyes szakaszaira vonatkozó belépési tilalmat is.

(MTI)