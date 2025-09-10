Háború :: 2025. szeptember 10. 14:29 ::

Pekingben nem díjazzák a zsidó terrort

Kína felszólítja az érintett nagyhatalmakat, hogy a Közel-Kelet békéjét és stabilitását helyezzék előtérbe - közölte Lin Csien, a kínai külügyminisztérium szóvivője szerdán a tárca szokásos pekingi sajtótájékoztatóján.

A szóvivő azt követően szólalt meg, hogy kedden Izrael Katar területén célzott támadást hajtott végre a Hamász ellen. Hozzátette: Peking pártatlan és felelősségteljes hozzáállással, a nemzetközi közösséggel együttműködve kíván konstruktívan közreműködni a tűzszünet előmozdításában, az ellenségeskedés befejezésében és a feszültségek enyhítésében.

Kína határozottan elítéli a tegnapi támadást, és ellenzi Izrael Katar szuverenitását és biztonságát sértő lépéseit. Mély aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az incidens tovább fokozhatja a regionális feszültségeket, és elutasítja mindazon lépéseket, amelyek aláássák a gázai tűzszüneti tárgyalásokat - tette hozzá a szóviő.

Lin hangsúlyozta, hogy a katonai erő nem hozhat békét a Közel-Keletre, a kiutat a párbeszéd és a tárgyalás jelenti. A gázai konfliktus már csaknem két éve húzódik. Kína határozottan felszólítja az érintett feleket, mindenekelőtt Izraelt, hogy a harcok csillapítása és a tárgyalások újraindítása érdekében tegyenek erőfeszítéseket, ne pedig ellenkező irányba mozduljanak.

(MTI)