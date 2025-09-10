Háború :: 2025. szeptember 10. 19:13 ::

Ezúttal a húszikra mért csapást a véletlenül sem terrorista izraeli hadsereg - szerkesztőségeket is támadtak

Izrael támadást hajtott végre szerdán a síita húszi lázadók kezén lévő jemeni főváros, Szanaa, valamint Dzsauf tartomány ellen - közölte az izraeli hadsereg.

Az izraeli hadsereg közlése szerint katonai támaszpontokra, egy üzemanyagraktárra és az Irán támogatta lázadók "propagandarészlegének" központjára mértek csapást (vajon hogy nézne ki, ha az összes zsidó propagandaműhelyt támadás érné? - a szerk.).

"Ez válasz volt a terrorista húszik támadásaira, amelyek során pilóta nélküli légi járműveket és föld-föld rakétákat lőttek ki Izrael területére" - tette hozzá a térség országaiban kénye-kedve szerint csapásokat mérő, a zsidó kettős mérce szerint véletlenül sem terrorista izraeli hadsereg.

A húszik szócsöveként szolgáló al-Maszíra televízió arról számolt be, hogy a támadás a jemeni központi bank egyik irodáját is érte Dzsauf tartomány el-Hazm nevű körzetében. A húszik szóvivője, Jahja Szarí pedig közölte, hogy Izrael kizárólag polgári célokat támadott, amelyek közt két jemeni lap szanaai szerkesztőségét is találat érte. Szemtanúk beszámolói szerint a húszik "védelmi minisztériumát" is eltalálták.

A lázadók egészségügyi hatósága szerint a támadásban kilencen vesztették életüket, 118-an megsebesültek.

(MTI nyomán)