Háború, Külföld :: 2025. szeptember 12. 22:55 ::

Még a kétállami megoldást támogató, Hamászt elítélő ENSZ-nyilatkozat is szégyenletes a zsidók és sameszaik szerint

Az ENSZ-közgyűlés pénteken nagy többséggel fogadta el a "New York-i nyilatkozatot", amely újabb támogatást nyújt a kétállami – Izrael és Palesztina – megoldásnak, most először egyértelműen kizárva a Hamász iszlamista palesztin szervezetet.

(Az a "Magyar" Talmudista Iroda számára persze mellékes, hogy hazánk hogyan szavazott, nos természetesen egyedüli európai országként nemmel szolgáltuk ki a zsidó érdekeket - a szerk.) Izrael két éve ostorozza, hogy a Közgyűlés – és a Biztonsági Tanács – nem képes elítélni a Hamász 2023. október 7-i Izrael elleni támadásait, a Franciaország és Szaúd-Arábia által megfogalmazott dokumentum, amelyet 142 igen, 10 nem (közöttük Izrael és az Egyesült Államok) és 12 tartózkodás mellett fogadtak el, viszont egyértelműen fogalmaz.

"Elítéljük a Hamász által október 7-én polgári személyek ellen elkövetett támadásokat" - olvasható a nyilatkozatban.

A dokumentum, amelyet júliusban 17 állam, közöttük több arab ország már aláírt, hangsúlyozza: A gázai háború befejezésekor a Hamásznak le kell mondania a Gázai övezet feletti hatalomgyakorlásról, és át kell adnia a fegyvereit a Palesztin Nemzeti Hatóságnak, a nemzetközi közösség támogatásával, a szuverén és független palesztin állam céljának megfelelően.



A jelenlegi népirtáshoz képest vadliberális idők voltak, amikor még az apartheid dominált

A szavazás "kifejezi a népünknek kedvező nemzetközi akaratot, és fontos szakasz a megszállás befejezése és egy palesztin állam megvalósulása felé vezető úton" – írta Huszein es-Sejk palesztin alelnök az X közösségi portálon.

"Együttesen egy, a béke felé vezető, visszafordíthatatlan utat jelölünk ki" – reagált a nyilatkozat elfogadására Emmanuel Macron francia elnök.

Oren Marmorstein izraeli külügyi szóvivő bírálta "a valóságtól elszakadt politikai cirkuszt", és elutasította a "szégyenletes" nyilatkozatot. "Nem a békés megoldást részesíti előnyben, hanem éppen ellenkezőleg (…) felbátorítja a Hamászt a háború folytatására" – írta az X-en.

"Ez a nyilatkozat ajándék a Hamásznak és egy újabb propagandafogás, amely aláássa a konfliktus lezárására irányuló komoly erőfeszítéseket" – jelentette ki Morgan Ortagus amerikai diplomata.

A szavazást néhány nappal a Párizs és Rijád társelnökletével szeptember 22-én az ENSZ-ben a palesztin kérdésről tartandó csúcstalálkozó előtt tartották, amelyen Emmanuel Macron ígérete szerint el kívánja ismerni a palesztin államot.

A New York-i nyilatkozat szorgalmazza, hogy vessenek véget a gázai háborúnak, és "igazságos, békés és tartós módon rendezzék az izraeli-palesztin konfliktust, amely a kétállami megoldás tényleges megvalósításán alapszik". A tűzszünetet illetően a dokumentum támogatja egy "ideiglenes, nemzetközi stabilizációs misszió" felvonultatását Gázában, hogy "biztonsági garanciákat" nyújtson Palesztinának és Izraelnek.

(MTI)