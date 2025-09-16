Háború, Zsidóbűnözés :: 2025. szeptember 16. 11:37 ::

Független ENSZ-bizottság is kimondta: Izrael népirtást követ el a Gázai övezetben

Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa által létrehozott független vizsgálóbizottság kedden közzétett jelentésében arra a következtetésre jutott, hogy Izrael népirtást követett el a Gázai övezetben.

Izrael négyet elkövetett az ENSZ-nek a népirtás megelőzéséről és szankcionálásáról szóló 1948-as egyezményében felsorolt, népirtásnak minősülő öt cselekmény közül - állapította meg a háromfős testület. A felsorolás szerint gyilkosságról, súlyos testi vagy mentális sérülés okozásáról, a palesztinok életkörülményeinek szándékos ellehetetlenítéséről, illetve a születések megakadályozását célzó intézkedésekről van szó.

A bizottság a Gázai övezet ellen indított izraeli hadműveleteket vizsgálta. A jelentésben kiemelték: Izrael civileket gyilkol meg, akadályozza a humanitárius segélyek célba jutását, szisztematikusan rombolja az egészségügyi és oktatási létesítményeket, és vallási helyszíneket is támadás alá vesz.

A keddi jelentést elkészítő bizottság 2021-ben jött létre, hogy az Izraelben és a palesztin területeken elkövetett esetleges nemzetközijog-sértéseket vizsgálja. Elnöke Navi Pillay, az ENSZ volt emberi jogi főbiztosa és a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság egykori bírája.

Izrael nem ismeri el az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának illetékességét, és arról hazudozik, hogy a testület és az általa létrehozott bizottságok alapvetően elfogultak velük szemben.

Daniel Meron, Izrael ENSZ-nagykövete kedden Genfben határozottan visszautasította, és szokás szerint "üres rágalomnak", felháborítónak és hamisnak nevezte az ENSZ-bizottság megállapításait.

(MTI nyomán)