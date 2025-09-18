Háború, Tudomány és technika :: 2025. szeptember 18. 06:44 ::

Izrael lézertechnológián alapuló légvédelmi fegyvert fejlesztett ki

Izrael kifejlesztett egy lézertechnológián alapuló légvédelmi fegyvert, a több héten át tartó tesztek igazolták, hogy az Iron Beam (Vas sugár) nevű rendszer megbízhatóan képes elfogni különböző bevetési körülmények között a rakétákat, aknagránátokat, légi járműveket és drónokat - ismertette szerdán az izraeli védelmi minisztérium.

Az első ilyen rendszereket még az év végéig integrálni kívánják az izraeli légvédelembe.

A tájékoztatás szerint a fejlesztési és tesztelési fázis sikeres lezárása "döntő mérföldkőnek" számít a rendszer hadseregnek történő átadása előtt.

A fejlesztésben az Elbit Systems és a Rafael izraeli hadiipari cégek vettek részt.

Az Iron Beam egy földi telepítésű lézeres légvédelmi rendszer, amely precíziós célzási technikájának és nagy hatékonyságának köszönhetően gyorsan képes semlegesíteni a fenyegetéseket nagyon alacsony üzemeltetési költségek mellett - áll a közleményben.

Amerikai adatok szerint a költséghatékony lézeres fegyverrendszer drónokat mintegy 4 dolláros (1300 forint) áron képes semlegesíteni. Az Izrael által használt többrétegű rakétavédelmi rendszer ennél jóval drágábban üzemel. Rövid hatótávolságú lézerfegyverek prototípusait a jelenleg zajló közel-keleti konfliktusban is bevetették már, amelyekkel "több tucat fenyegetést" sikerült semlegesíteni.





Rafael, together with Israel’s Ministry of Defense, has completed the final series of trials for the Iron Beam 450, the world’s first operational high-energy laser defense system.



In these landmark tests, Iron… Iron Beam 450 Reaches Final Development and Readiness for DeliveryRafael, together with Israel’s Ministry of Defense, has completed the final series of trials for the Iron Beam 450, the world’s first operational high-energy laser defense system.In these landmark tests, Iron… pic.twitter.com/fhKrB9rL5i September 17, 2025

Jiszráel Kac védelmi miniszter "történelmi mérföldkőről" beszélt Izrael védelmi képességeit illetően. Mint mondta, Izrael az első állam, amely ilyen rendszerrel rendelkezik. "Ellenségeinknek Gázában, Iránban, Libanonban, Jemenben és más térségekben tudniuk kell: amilyen erősek vagyunk a védelemben, olyan erősek vagyunk a támadásban is - és mindent el fogunk követni az izraeli állampolgárok védelme érdekében" - húzta alá a tárcavezető.

(MTI)