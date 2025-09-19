Háború :: 2025. szeptember 19. 23:36 ::

Napi Zelenszkij-hősködés: Ukrajna 2026-tól fegyvereket fog exportálni

Ukrajna 2026-tól fegyvereket exportál az Oroszország elleni védelem finanszírozására – jelentette be Volodimir Zelenszkij a péntek esti videójában.

"Ennek az ellenőrzött exportnak köszönhetően növelni fogjuk a frontra szánt drónok előállítását" – mondta Zelenszkij.

Az elnök szerint bizonyos fegyverek hazai gyártása meghaladja a keresletet.

"Egyik példa erre a tengeri drónok, amelyekben a világ számít ránk, és amelyekből túltermelésünk van, valamint a tankelhárító fegyverek és néhány más típusú fegyver" – mondta Zelenszkij.

A frontra szállítandó fegyverek és az ország saját arzenáljának a feltöltése továbbra is elsődleges maradnak.

Az export és az Egyesült Államokkal való együttműködés fő prioritás lesz, ezt követik a Kijev által szállított fegyverek iránt érdeklődő európai partnerek és más országok.

"Ukrajna nem fog jótékonykodni a fegyverekkel és azoknak segíteni, akik nem törődnek Ukrajnával" – szögezte le Zelenszkij.

Az exportot megbízhatóan ellenőrzik majd, hogy ukrán technológiák "ne jussanak Oroszország vagy a szövetségesei kezére" - közölte.

(MTI)