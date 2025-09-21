Háború, Külföld :: 2025. szeptember 21. 10:28 ::

Kuleba szerint Ukrajna EU-csatlakozása megölné Európa gazdáit

Dmitrij Kuleba, Ukrajna volt külügyminisztere két feltételt nevezett meg, amelyek teljesülése esetén Ukrajna az Európai Unió tagjává válhat – írja az Unian hírügynökség alapján az Index.

Szerinte az Európai Unióba való belépéshez elsősorban arra lenne szükség, hogy Nyugat-Európa megtalálja a módját, hogyan tartsa meg az irányítást az „európai projekt felett” Ukrajna, Moldova és a nyugat-balkáni országok csatlakozása után.

Ha a szabályokat úgy hagyjuk, ahogy most működnek, és mindannyian csatlakozunk, akkor az Európai Unió továbbra is létezni fog. De a Nyugat elveszíti az irányítást a hatalmi egyensúly megváltozása miatt – mondta Kuleba.



Dmitrij Kuleba 2024. május 21-én, Kijevben (fotó: Efrem Lukatsky/AP)

A második feltétel szerinte az, hogy meg kell oldani az ukrán mezőgazdasági komplexum kérdését, mert jelenleg az ország egész agrárágazata kategorikusan összeegyeztethetetlen az európaival.

Ha úgy lépünk be, ahogy most van, akkor egyszerűen megöljük az összes gazdát egész Európában. Ez társadalmi forradalmat vált ki Franciaországban, Belgiumban, Lengyelországban, minden országban, és Európa összeomlik – magyarázta.

A politikus úgy véli, hogy ezt a két problémát kell megoldani, és akkor Ukrajna az Európai Unió tagjává válhat. „A reformok fontosak, szükségesek, de ez nem meghatározó tényező” – zárta Kuleba.