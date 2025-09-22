Háború :: 2025. szeptember 22. 20:27 ::

Tusk és a cseh elnök már orosz vadászgépek lelövéséről ábrándozik

Lengyelország kész megsemmisíteni a területét fenyegető légi eszközöket, de a felségvizei felett megjelenő orosz vadászgépek lelövéséről csak akkor dönthetne, ha teljesen biztos lenne az összes NATO-tagállam támogatásában - jelentette ki Donald Tusk lengyel kormányfő hétfőn egy vidéki sajtóértekezletén.



Tusk és Pavel 2024-ben

A kormányfő újságírói kérdésre nyilatkozott így azzal kapcsolatban, hogy Petr Pavel cseh elnök szombaton a Lengyelországot és Észtországot minap ért légi incidensekkel összefüggésben a cseh közszolgálati televízióban felvetette: a NATO-tagállamok lelőhetnék az orosz vadászgépeket, ha a légterüket megsértenék.

A légi eszközök lelövéséről "mindenképpen döntenünk kell akkor, amikor megsértik a területünket, vagy Lengyelország fölött repülnek" - fogalmazott Tusk. Hozzátette: "a nem egészen világos helyzetek esetén (…) kétszer is megfontolandó, mielőtt döntés születik az olyan lépésekről, amelyek a konfliktus eszkalálódásával fenyegetnek".

A kormányfő a nem egyértelmű helyzetek példájaként felidézte: pénteken két orosz harci repülőgép repült át alacsonyan a Petrobaltic olajfúrótorony fölött a Balti-tengeren, megsértve a Lengyelország felségvizein kívül működő fúrótorony biztonsági övezetét.

Elmondta továbbá: kormánya készen áll a Lengyelországot "esetleg veszélyeztető tárgyak, például az orosz vadászgépek megsemmisítéséről" szóló döntések meghozatalára, amennyiben azok a harci gépek például a lengyel felségvizek felett repülnek.

Hangsúlyozta: az ilyen helyzetben "száz százalékig biztosnak kell lennie", hogy "az összes szövetséges pontosan ugyanígy kezeli a helyzetet", és Lengyelország "nem marad magára", amikor a konfliktus "nagyon éles fázisba kerül".

"Minden tiszteletem mellett a cseh elnök nyilatkozata, illetve bejelentése itt nyilvánvalóan elégtelen" - foglalta össze a témát Tusk.

Egy másik újságírói kérdésre a kormányfő a Lengyelország légterébe szeptember 10-én behatoló orosz drónok témájáról elmondta: a drónroncsok keresése és azonosítása még folyamatban van. A megtalált drónok egyikénél sem állapították meg, hogy fegyverrel lett volna felszerelve - mondta el Tusk.

