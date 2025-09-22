Háború :: 2025. szeptember 22. 21:23 ::

Zelenszkij leadta a legújabb rendelést

Volodimir Zelenszkij telefonon egyeztetett Mark Ruttéval, a NATO főtitkárjával, a beszélgetés középpontjában pedig légvédelmi rendszerek beszerzése állt - írja az Ukrajinszka Pravda nyomán a Portfólió.

Az ukrajnai elnök bemutatta a NATO vezetőjének azon légvédelmi rendszerek és rakéták listáját, amelyekre az országnak szüksége van annak érdekében, hogy visszaverhessék Oroszország légicsapásait.

– Ukrajna továbbította partnereinek a légvédelem sürgős szükségleteinek listáját – olyan rendszereket és rakétákat, amelyek rendelkezésre állása jelentősen befolyásolhatná az eseményeket és korlátozhatná Oroszország háborús képességeit – közölte Zelenszkij a tárgyalással kapcsolatban.

A megbeszélésen szó esett a Ukrajna sürgős katonai igényeit segítő (PURL) kezdeményezés végrehajtásáról is, amelynek keretében az európai szövetségesek finanszírozzák amerikai fegyverek vásárlását Ukrajna számára. A felek hangsúlyozták, hogy a légvédelem kiemelt prioritást élvez ebben az együttműködésben.