2025. szeptember 25. 08:42

Szlovák külügyminiszter: Nyugat-Európába is importálnak orosz gázt

Az elmúlt évben 30 százalékkal emelkedett Nyugat-Európában az orosz cseppfolyósított gáz (LNG) bevitele, tehát képmutatás azért bírálni Szlovákiát az Európai Unióban, mert energiaszükségletének egy részét Oroszországtól szerzi be - jelentette ki Juraj Blanár szlovák külügyminiszter a Reuters hírügynökségnek szerdán New Yorkban, az ENSZ-közgyűlés ülésszakán adott interjúban.

Franciaország, Spanyolország és Hollandia is érintett az LNG-beszerzésben, "a kép színesebb, mint pusztán fekete és fehér" - fogalmazott Blanár.

Hangoztatta, hogy országa kész tárgyalni a behozatal csökkentéséről, de a beszerzések átállítása időbe telik, és jelenleg nincs más olyan lehetőség, amely fenntartható lenne, és észszerű árat biztosítana.

A miniszter egyúttal állást foglalt az ukrajnai háború békés rendezése és az ezt célzó diplomáciai erőfeszítések fokozása mellett. Szlovákia "az elejétől azt mondja, hogy a háborúnak nincs katonai megoldása" - hangoztatta. Hozzátette: ha Donald Trump amerikai elnök nem tett volna erőfeszítéseket, a béketárgyalások soha nem kezdődtek volna el.

Foglalkozott az ukrajnai helyzettel a szintén New Yorkban tartózkodó Peter Pellegrini szlovák államfő is az ENSZ-közgyűlés ülésszakának csúcsszintű vitájában felszólalva. Hangoztatta, hogy Pozsony a béke melletti elkötelezettségre szólít fel, továbbá konkrét lépésekre az orosz és az amerikai elnök alaszkai csúcstalálkozóján született eredmények szellemében.

Pellegrini azt mondta: az ukrajnai háború minden nap arra emlékezteti a nemzetközi közösséget, hogy mennyire törékeny a nemzetközi béke, ha az ENSZ alapokmányát és a nemzetközi jogot figyelmen kívül hagyják. Kiemelte, hogy Ukrajna szomszédjaként Szlovákia is érzékeli a háború óriási költségeit. Hozzátette: Pozsony továbbra is kész hozzájárulni a konfliktus befejezésére tett nemzetközi erőfeszítésekhez, és támogatja mindazon garanciák nyújtását, amelyek a tartós békét szolgálják.

(MTI)