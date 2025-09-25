Az izraeli hadsereg légiereje az eddigi legnagyobb jemeni támadását hajtotta végre csütörtökön a húszi lázadók ellen, megtorlásul az előző napi, Eilatot ért dróntámadás miatt, amelyben húsz ember megsérült.
A légierő előzetes figyelmeztetés nélkül hajtotta végre a támadást, és legkevesebb 65 célpontot támadott a jemeni fővárosban, Szanaában. A célpontok között voltak a lázadók biztonsági és hírszerzési szervezetének létesítményei, lőszerraktárak, a húszik katonai propagandafőosztályának székháza, valamint a fegyveresek több szálláshelye.
A hadsereg közlése szerint ez a tizenötödik támadás volt Jemenben, mintegy kétezerkétszáz kilométerre Izrael területétől.
(MTI)