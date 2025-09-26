Háború :: 2025. szeptember 26. 09:12 ::

ET-elnök: ha beletörődünk az Ukrajna elleni támadásba, egyetlen ország sem lesz biztonságban soha többé

Ha beletörődünk Oroszország Ukrajna elleni támadásába, egyetlen ország sem lesz biztonságban soha többé - szögezte le António Costa, az Európai Tanács (ET) elnöke az ENSZ-közgyűlés ülésszakának csütörtöki ülésén elmondott beszédében, amelyben többek között a gázai háború lezárását sürgette és a többoldalú, szabályokon alapuló világrend mellett szállt síkra.

Costa az ET honlapján megjelent közlemény szerint az ukrajnai háborúval kapcsolatban kiemelte: nem pusztán a kelet-európai ország van veszélyben, "hanem a közgyűlés minden tagállama". Mint mondta, "a háború egyetlen valódi oka az, hogy Oroszország nem hajlandó elfogadni, hogy Ukrajna maga akar dönteni saját sorsáról".

Hangsúlyozta: az EU továbbra is szilárdan kiáll Ukrajna mellett, beleértve az ukrán nép küzdelmét a tartós és igazságos békéért, illetve az EU-tagság érdekében tett erőfeszítéseit.

"Ez nem egyedül Ukrajna harca, ez harc mindazokért az alapelvekért, amelyeket mindannyian fontosnak tartunk" - tette hozzá.

Elmondta: az EU folytatja a nyomásgyakorlást Oroszországra annak érdekében, hogy hagyjon fel a harci cselekményekkel.

A gázai háborúra kitérve hangsúlyozta, hogy az övezetben élők "elképzelhetetlen szenvedéseknek vannak kitéve", a harcok nyomán kibontakozott humanitárius katasztrófa mértéke pedig "megrázza a világ lelkiismeretét".

"Az éhínség háborús fegyverként való felhasználása erkölcstelen. Olyasmi ez, amire nincsenek szavak" - fogalmazott.

Kiemelte mindamellett, hogy az EU elítéli a terrorizmus minden formáját, leszögezve, hogy az övezetet irányító Hamász iszlamista terrorszervezet Izrael elleni, 2023. októberi támadását "nem lehet elfelejteni".

"Kiállunk Izrael biztonsághoz való joga mellett. Minden országnak és minden népnek joga van biztonságban élni" - szögezte le, és a dzsihadisták által két éve elhurcolt izraeli túszok azonnali szabadon bocsátására szólított fel.

Aláhúzta ugyanakkor, hogy "a palesztin népnek ugyanilyen joga van a biztonsághoz és ahhoz, hogy működőképes államban éljen". A kétállami megoldás fontosságát hangoztatta, amelyet "a békéhez vezető egyetlen útnak" nevezett.

Az Európai Tanács elnöke emellett hangsúlyozta: a világ válaszút elé érkezett, az EU pedig ebben a helyzetben a béke, a megbékélés és a társadalmi igazságosság védelmezését tűzte ki célul.

"Az Európai Unió továbbra is elkötelezett a szabályokon alapuló és többpólusú világrend mellett, a másik lehetőség ugyanis csak a káoszon és erőszakon alapuló világ" - jelentette ki.

(MTI)