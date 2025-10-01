Háború :: 2025. október 1. 20:16 ::

Lengyelországban előzetes letartóztatásba helyezték az Északi Áramlat felrobbantásával gyanúsított ukránt

Lengyelországban hétnapos előzetes letartóztatásba helyezik az Északi Áramlat német-orosz gázvezeték felrobbantásában való részvétellel gyanúsított ukrán férfit - döntött szerdán a varsói kerületi bíróság.

A férfit, Volodimir Z.-t kedden vették őrizetbe a Varsó melletti Pruszkówban. A bíróság szerdai döntése az előző napi ügyészségi beadvány jóváhagyását jelenti. Az előzetes letartóztatás célja a német fél kiadatási kérelmének elbírálása, az esetleges kiadatásról a lengyel bíróságnak 100 napon belül kell döntenie - közölték.

Németország azzal gyanúsította meg Volodimir Z.-t, hogy búvárként részt vett az Északi Áramlat balti-tengeri gázvezeték 2022-ben történt felrobbantásában. Emiatt a német hatóságok európai elfogatóparancsot adtak ki ellene.

A bírósági tárgyalás után Tymoteusz Paprocki, a gyanúsított lengyel ügyvédje újságírókkal közölte: védence nem ismerte el bűnösségét, és nem is követte el a Németország által neki felrótt bűncselekményeket. "Nehéz magyarázatot adni egy olyan tettről vagy bűncselekményről, amit az ember nem követett el" - fogalmazott Paprocki.

Az ügyvéd aláhúzta: nem ért egyet az előzetes letartóztatás elrendelésével, és megalapozatlannak tartja azt.

A német hatóságok által folytatott nyomozás eddigi eredménye szerint egy csoport 2022 szeptemberében egy Rostockból induló vitorlás jachttal a Balti-tengeren a dániai Bornholm-sziget közelébe hajózott, robbanószerkezeteket helyezett el a tenger mélyén futó vezetékpáron, és távolról működésbe hozta őket. Mivel a robbanások Svédország, Dánia és Németország gazdasági övezetét is érintették, mindhárom ország külön vizsgálatot indított az ügyben, de Stockholm és Koppenhága időközben lezárta az eljárást, így a nyomozást jelenleg kizárólag Berlin folytatja.

Az ügyben az olasz hatóságok már augusztusban őrizetbe vettek egy ukrán állampolgárságú férfit, Szerhij Kuznyecovot, akit a szabotázsakció egyik fő szervezőjének tartanak. Egy bolognai fellebbviteli bíróság szeptember közepén úgy döntött, hogy ki kell őt adni Németországnak.

(MTI nyomán)