Háború :: 2025. október 2. 09:53 ::

A G7-országok közös fellépésre készülnek az orosz olajimportot növelő országokkal szemben

A G7-országok összehangolt lépéseket tesznek az Oroszországra gyakorolt nyomás fokozása érdekében azok ellen, akik továbbra is növelik az orosz olaj vásárlását, valamint azok ellen, akik elősegítik az Oroszországra kivetett szankciók kijátszását - derül ki a pénzügyminiszterek szerdai virtuális találkozóját követően kiadott közös közleményből.

A dokumentumban a G7 pénzügyminiszterei kifejezték egyetértésüket a kereskedelmi intézkedések, köztük a vámok és az import- és exporttilalmak fontos szerepével annak megakadályozásában, hogy Oroszország növelni tudja bevételeit az Ukrajna ellen folytatott háború finanszírozásához.

"Azokat fogjuk megcélozni, akik az Ukrajna elleni invázió óta tovább növelik orosz olajvásárlásaikat, és azokat, akik elősegítik a szabályok kijátszását" - áll a G7-pénzügyminiszterek nyilatkozatában.

"Konkrét intézkedéseket fogunk hozni az Oroszországból származó fennmaradó importunk jelentős csökkentése érdekében, beleértve a szénhidrogén-importot is, azzal a céllal, hogy azt fokozatosan megszüntessük" - jelentették ki a közleményben.

A G7 külügyminiszterei közölték, hogy "komolyan fontolgatják" kereskedelmi intézkedések és egyéb korlátozások bevezetését azokkal az országokkal szemben, amelyek segítik Oroszország háborús erőfeszítéseinek finanszírozását.

Washington korábban arra szólította fel szövetségeseit, hogy vessenek ki extra vámokat az orosz olaj vásárlóira, például Kínára és Indiára. A G7 nyilatkozata nem nevezett meg egyetlen országot sem.

(MTI)