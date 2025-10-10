Háború :: 2025. október 10. 17:51 ::

Putyin: hamarosan egy új fegyvert jelenthetünk be

Továbbra is az alaszkai megállapodások keretein belül marad Oroszország és az Egyesült Államok az ukrajnai rendezés ügyében - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök az orosz sajtónak pénteken Dusanbéban.

Putyin szerint Moszkva és Washington között egyetértés van abban, hogy merre kellene haladni ahhoz, hogy békés eszközökkel lehessen véget vetni ennek a konfliktusnak.

"Talán még sok mindent sikerül elérnünk az alaszkai megállapodás és megbeszélések alapján" - hangoztatta.

Rámutatott, hogy a felek nem hozták maradéktalanul nyilvánosságra az alaszkai csúcstalálkozón megvitatott témákat. Hangot adott véleményének, miszerint Donald Trump amerikai elnök őszintén törekszik az ukrajnai válság megoldására.

Nem tartotta illetékesnek magát annak a kérdésnek a megválaszolására hogy méltó lett-e volna Trump a Nobel-békedíjra, de hangsúlyozta, hogy amerikai hivatali partnere "valóban sokat tesz bonyolult, évek, ha nem évtizedek óta tartó konfliktusok megoldásáért. Emlékeztetett rá, hogy az illetékes bizottság sok esetben olyanoknak ítélte oda az elismerést, akik semmit se tettek a békéért, amivel aláásta a díj presztízsét.

Putyin hivalkodásnak minősítette a Tomahawk manőverező robotrepülőgépek Ukrajnának történő átadásáról szóló kijelentéseket. Hangsúlyozta, hogy Oroszország válasza ezekre a légvédelmi rendszerének megerősítése lesz.

Kilátásba helyezte, hogy Oroszország hamarosan bejelentheti egy új fegyver megjelenését, amelynek tesztjei sikeresen zajlanak. Mint mondta, az interkontinentális komponens tekintetében, a tengeren és a levegőben az orosz nukleáris fegyverzetek újszerűsége és modernsége "nagyon magas szintű", magasabb, mint bármely más nukleáris államé.

Kérdésre válaszolva azt hangoztatta, hogy nem alakult ki államközi válság az Oroszország és Azerbajdzsán közötti kapcsolatokban azt követően, hogy az orosz légvédelem tragédiához vezető sérüléseket okozott egy azeri utasszállító repülőgépben egy Groznij elleni ukrán dróntámadás során, azt azonban elismerte, hogy országok a történtek miatt "érzelmi válsággal" szembesültek. Hozzátette, hogy a szerencsétlenség kivizsgálása időigényes, felelősségteljes szakmai munkát igényelt.

"Most a vizsgálat a befejeződéséhez közeledik, összességében minden világos. Van még néhány részlet, finomság, amelyet a szakértőknek megfelelően kell rendezniük. Erről beszéltünk tegnap az azerbajdzsáni elnökkel" - jegyezte meg.

Putyin kifejezte reményét fejezte, hogy Moszkva és Baku az AZAL légitársaság gépének katasztrófája után ellapozott a gyászos oldalról. Megjegyezte, hogy az orosz-azeri kereskedelem töretlenül növekedett.

(MTI)