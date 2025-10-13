Háború :: 2025. október 13. 16:05 ::

Trump tárgyalna Putyinnal, mielőtt döntést hoz a Tomahawk rakétákról

Donald Trump amerikai elnök először tárgyalna Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, mielőtt döntést hoz nagy hatótávolságú Tomahawk rakéták ukrajnai szállításáról - az elnök erről újságírók előtt beszélt hétfőn.

Donald Trump az elnöki repülőgép fedélzetén, kérdésre válaszolva beszámolt Volodimir Zelenszkijjel a hétvégén folytatott telefonbeszélgetéséről, amelyen az ukrajnai elnök a háborúhoz szükséges fegyverzetet kért. Donald Trump elmondta, hogy Ukrajnának nagy szüksége van Patriot légvédelmi rakétákra, és hozzátette, hogy emellett Kijev Tomahawkokat is szeretne, ami a háborút tekintve egy újabb fokozatot jelentene.

Az elnök szavai szerint mielőtt döntést hozna a Tomahawk rakéták Ukrajnába küldéséről, először tárgyalna az orosz elnökkel. "Erről esetleg beszélnék Oroszországgal is, hogy legyünk méltányosak. Ezt megmondtam Zelenszkij elnöknek is, mert a Tomahawkok az agresszió új fokozatát jelentik."

Trump kilátásba helyezte, hogy arról tájékoztathatja Vlagyimir Putyint, ha létrejön a beszélgetésük, hogy ha a háború nem jut a rendezés szakaszába, akkor szóba kerülhet a rakéták rendelkezésre bocsátása ukrajnai felhasználásra.

"A Tomahawk egy elképesztő fegyver, nagyon támadó jellegű fegyver, és őszintén szólva, Oroszországnak nincs szüksége erre" - fogalmazott az amerikai elnök.

Donald Trump ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy az Egyesült Államok minden fegyverzetet a NATO-nak értékesít, nem szállít közvetlenül Ukrajnának, hanem a katonai szervezet hozza meg a végső döntést az eszközök felhasználásáról, a vételárat pedig teljes egészében megfizeti. Hozzátette, hogy az Egyesült Államok semmit nem ad Ukrajnának a "tiszteleten" és "még néhány egyéb dolgon" kívül.

(MTI nyomán)