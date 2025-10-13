Háború :: 2025. október 13. 19:57 ::

Aláírták Sarm es-Sejkben a gázai tűzszüneti megállapodást

Aláírta hétfőn Sarm es-Sejkben a gázai tűzszüneti megállapodást Donald Trump amerikai elnök, Recep Tayyip Erdogan török államfő, Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök és Tamím bin Hamad Ál Száni katari emír. /Bővített hír./

Trump az aláírást követően elmondta, élete során már több alkut hozott tető alá, ám a mostanit tartja mindegyik közül a legnagyobbnak.

"Mindig azt mondják, hogy a harmadik világháború a Közel-Keleten fog kezdődni; de ez nem így lesz" - szögezte le, és köszönetet mondott a gázai béke-csúcstalálkozón részt vevő vezetőknek.

Szíszi a csúcstalálkozó megnyitóján kijelentette, hogy hosszú távon a kétállami megoldás az egyetlen módja annak, hogy a palesztinok és az izraeliek törekvései megvalósuljanak, és mindannyian békében élhessenek. A palesztinoknak joguk van ahhoz, hogy külön független államban éljenek Izrael oldalán - foglalt állást.

Az egyiptomi elnököt követően felszólaló Donald Trump úgy fogalmazott, hogy "ez az a nap, amelyért az emberek régió-, illetve világszerte fáradoztak, reménykedtek, imádkoztak". "A történelmi megállapodással, amelyet most írtunk alá, milliók imáira sikerült válaszolni: mint tudják, a túszok visszatérhettek (...), sikerült békét elérni a Közel-Keleten" - húzta alá.

Az amerikai elnök szerint évek szenvedéseit követően a Gázai övezeti háború véget ért, humanitárius segély áramlik be a térségbe, s most elkezdődik az újjáépítés. Trump egyben ismételten köszönetet mondott az arab és muszlim országok vezetőinek közreműködésükért.

Csaknem három tucat ország, köztük európai és közel-keleti államok vezetői vettek részt a csúcstalálkozón.





"This took 3,000 years to get to this point. Can you believe it? It is going to hold up." 🚨President Trump SIGNS the Middle East PEACE DEAL, bringing peace to the region. No one else could've done it."This took 3,000 years to get to this point. Can you believe it? It is going to hold up." pic.twitter.com/ExdIs43lYt October 13, 2025

(MTI)