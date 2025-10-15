Háború :: 2025. október 15. 16:20 ::

Egy dnyipropetrovszki és egy donyecki település elfoglalását jelentette be az orosz védelmi minisztérium

Elfoglalta orosz hadsereg Olekszijivka községet az ukrajnai Dnyipropetrovszk megyében és Novopavlivka települést a donyecki régióban - közölte szerdán a moszkvai védelmi minisztérium.

A hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők az utóbbi egy napban a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni, és a "különleges hadművelet" övezetében több mint ezernégyszáz ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok, illetve haditechnikai eszközök között sorolt fel az ukrán hadiipart ellátó több energetikai létesítményt, valamint az ukrán hadsereg által használt több közlekedési objektumot, drón- és lőszerraktárt, 18 egyéb páncélozott harcjárművet, egy önjáró és egy vontatott 155 milliméteres tarackot, nyolc irányított légibombát, továbbá 142 repülőgép típusú drónt.

Az orosz statisztika szerint meghaladta a 44 ezret a háború eleje óta megsemmisített ukrán különleges katonai járművek száma.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek szerdán ukrán tüzérségi és dróntámadást.

(MTI)