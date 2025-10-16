Háború :: 2025. október 16. 22:07 ::

Az ukrán gázszektorra mért tömeges csapásról tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium

Tömeges csapást mért az ukrán hadiipar működését biztosító gázipari infrastruktúra létesítményeire az éjjel az orosz hadsereg nagy hatótávolságú, szárazföldi, légi és tengeri indítású precíziós fegyverekkel, egyebek között Kinzsal hiperszonikus aeroballisztikus rakétákkal, valamint drónokkal - közölte csütörtökön az orosz védelmi minisztérium.

A tárca szerint a csapás válasz volt Ukrajnának az oroszországi polgári célpontok ellen végrehajtott "terrortámadásaira", és minden kijelölt célpontot eltaláltak.

A csütörtöki hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők az elmúlt nap folyamán a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak nyomulni, és a "különleges hadművelet" övezetében mintegy 1670 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok, illetve haditechnikai eszközök között sorolt fel egy AN/MPQ-65 radarállomást, egy, a Patriot légvédelmi rakétarendszerhez tartozó vezérlőfülkét és egy indítóállványt, valamint több anyagi-műszaki és lőszerraktárt, 15 páncélozott harcjárművet, négy önjáró 155 milliméteres tarackot, két sorozatvetőt, hat irányított légibombát, egy HIMARS-rakétát, továbbá 278 repülőgép típusú drónt és hat legénység nélküli motorcsónakot.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek csütörtökön ukrán tüzérségi és dróntámadást. Belgorod megyéből egy civil haláláról és további négy sebesüléséről érkeztek jelentések.

Alekszandr Lihacsov, a Roszatom orosz állami nukleáris energetikai vállalat vezérigazgatója közölte, hogy az orosz és az ukrán fél, valamint a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) tárgyalásokat folytat a zaporizzsjai atomerőmű külső áramellátásának helyreállításáról. Lihacsov lehetségesnek nevezte, hogy az erről szóló döntést pénteken fogják meghozni.

A Roszatom-vezér szerint hat-hét napi "csendes időszakra" lenne szükség ahhoz, hogy a munkálatokat elvégezzék az ukrán hadsereg ellenőrzése alatt álló Dnyipro- és a Ferroszplavna-vonalon. A tárgyalásokban részt vesz Rafael Grossi, a NAÜ főigazgatója is.

Grossi korábban bejelentette, hogy megkezdődött a zaporizzsjai atomerőmű külső áramellátása helyreállításának folyamata. Ez szeptember végén szakadt meg a harcok miatt, a létesítmény áramellátását vészhelyzeti dízelgenerátorok biztosítják.

(MTI)