Háború :: 2025. október 17. 19:32 ::

A német külügyminiszter szerint "elfogadható" a budapesti helyszín

Üdvözölte pénteken Johann Wadephul német külügyminiszter a Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök között Budapestre tervezett újabb találkozót.

"Alapvetően jó fejleménynek tartom, hogy a tárgyalások végre folytatódnak" - mondta Wadephul újságíróknak Ankarába tartó repülőútja alatt.

A német miniszter méltatta az amerikai elnök erőfeszítéseit a gázai békemegállapodás megkötése érdekében, és kiemelte: a csütörtökön bejelentett budapesti csúcstalálkozó Trump "egyértelmű szándékát jelzi, hogy elősegítse az Oroszország és Ukrajna közötti tárgyalási folyamat megkezdését".

Amikor arról kérdezték, helyénvalónak tartja-e, hogy egy uniós tagállam fogadja Putyint, Wadephul úgy válaszolt: "Amíg a találkozó célja a béketárgyalások előmozdítása, addig ez elfogadható". Ugyanakkor megjegyezte, hogy a korábbi, alaszkai Trump-Putyin csúcstalálkozó "kudarca" rámutatott arra, hogy a békefolyamat előmozdításához egyértelmű lépésekre van szükség.

Később, már Törökországban nyilatkozva a miniszter hozzátette: Ukrajnát is be kell vonni a budapesti találkozón hozandó döntésekbe. "A budapesti tárgyalásokat az alaszkai tárgyalások utáni második kísérletnek tekintem arra vonatkozóan, hogy végre meggyőzzük Putyint arról, hogy komolyan tárgyaljon Ukrajnával" - fogalmazott. "Ukrajna ragaszkodni fog ehhez, és ebben teljes mértékben számíthat Németország támogatására" - tette hozzá.

(MTI)