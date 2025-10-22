Háború :: 2025. október 22. 20:54 ::

"100-150" legkorszerűbb Gripent is szerezne Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij és Ulf Kristersson svéd miniszterelnök szándéknyilatkozatot írt alá szerdán 100-150 darab Gripen E - a vadászgép legmodernebb változatának - adásvételéről.

A dokumentum lehetőségeket jelent az ukrán légierőnek, Svédországnak és védelmi iparának, valamint a két ország közötti hosszú távú ipari együttműködésnek - mondta a svéd kormányfő a svédországi Linköpingben az ukrajnai elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatón, amelyről az Interfax-Ukrajina hírügynökség számolt be.

Kristersson hozzátette, hogy az aláírt szándéknyilatkozat "nem új adományokra irányul, hanem hosszú távú együttműködésről van szó". "Ez lehetőséget teremt egy nagyszabású megállapodás megkötésére a két ország között, valószínűleg 100-150 darab, jelenleg gyártás alatt álló vagy gyártásra váró Gripen E típusú repülőgépről. Mindez pedig azt célozza, hogy Ukrajna hatékony és erős légierővel rendelkezzen" - jelentette ki a miniszterelnök. Szavai szerint ez a megállapodás "egy hosszú, 10-15 éves út kezdete".

"Nagyon szerettük volna, ha politikai döntés születik arról, hogy Ukrajna vásárolhat Gripeneket, és modern légiflottát építhet. Ma ez a lehetőség megnyílt" - jelentette ki Zelenszkij a sajtótájékoztatón. Közölte, hogy még nincs ütemterv a vadászgépek szállítására, de Ukrajna tisztában van azzal, mire számíthat.

Közölte, Ukrajna és Svédország meg fogja vitatni annak lehetőségét is, hogy Ukrajna más, nem a legmodernebbek közé tartozó repülőgépeket is kaphasson. "Léteznek újgenerációs Gripenek, nagyon számítunk arra a mennyiségre, amiről beszéltünk, legalább száz gépre vagy annál többre" - mondta.

Az államfő leszögezte, hogy Ukrajna készen áll a háború diplomáciai úton történő rendezésére, "de nem olyan feltételekkel, hogy visszavonuljon, és területet adjon át az agresszor Oroszországnak". Hangsúlyozta, hogy nem pusztán földterületekről van szó, hanem "ukrán emberekről, a házaikról, a történelmükről és az identitásukról".

Elmondása szerint a svéd miniszterelnökkel megvitatták Ukrajna energetikai létesítményeinek helyreállítási lehetőségeit és az Oroszország elleni szankciókat is. "Tájékoztattam a legfontosabb szükségleteinkről az orosz támadások után. Beszéltünk a helyreállítás lehetőségeiről, valamint további finanszírozási források kereséséről. Különösen arról, hogy elegendő mennyiségű gáz álljon rendelkezésünkre erre a télre. Az oroszok célzottan pusztítják a gázkitermelésünket, ezért az import most különösen fontos számunkra" - mondta Zelenszkij.

(MTI nyomán)