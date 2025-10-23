Az éjszaka folyamán 139 ukrán drónt lőtt le vagy fogott el a légvédelem 11 orosz régió felett - közölte csütörtökön a moszkvai védelmi minisztérium.
A tárca szerint a legtöbb pilóta nélküli légi járművet, 56-ot Belgorod megye légterében lőttek le. További 22 drón a brjanszki, 21 a voronyezsi, 14 a rjazanyi, 13 a rosztovi, négy a krími, kettő-kettő a tambovi, a volgogradi, az orjoli és a kalugai, egy pedig a kurszki régió felett semmisült meg.
Kaluga, Tambov, Orszk, Szaratov, Volgográd és Orenburg repülőterén forgalomkorlátozást vezettek be.
Brjanszk megyében életét vesztette egy személygépkocsit vezető nő.
Szerda este robbanás történt a cseljabinszki régióban lévő Kopejszkben egyik üzemében, amelynek következtében kilenc ember meghalt, további öt pedig megsebesült. Alekszej Tekszler kormányzó csütörtök reggeli közlése szerint a dróntámadás verzióját a vizsgálat nem erősítette meg.
(MTI)