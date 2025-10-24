Háború :: 2025. október 24. 16:59 ::

Négy újabb település elfoglalását jelentette be az orosz védelmi minisztérium

Az orosz hadsereg az ukrajnai háborúban elfoglalta Prominy és Dronivka községet a donyecki régióban, valamint a Harkiv megyei Bolohivka és a Dnyipropetrovszk megyei Mozolevszke (korábban: Persotravnevoje) települést az utóbbi egy napban - közölte pénteken a moszkvai védelmi tárca.

A tárca szerint az orosz haderő egy tömeges és hat csoportos csapást mért az elmúlt hét folyamán hadiipari vállalatokra, az ukrán fegyveres erőket kiszolgáló közlekedési és energetikai infrastruktúra létesítményeire, a nagy hatótávolságú drónok összeszerelésének, gyártásának, tárolásának és indításának helyszíneire, valamint ukrán fegyveres alakulatok és külföldi "zsoldosok" ideiglenes állomáshelyeire - közölte pénteken az orosz védelmi minisztérium. A minisztérium szerint a támadásokat oroszországi polgári célpontok elleni "terrortámadásokra" válaszul indították.

A hadijelentés értelmében az orosz fegyveres erők az október 18. és 24. közötti időszakban a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni, és összesen tíz települést foglaltak el. A "különleges hadművelet" övezetében a jelentés szerint mintegy 9500 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.

A tárca a megsemmisített haditechnikai eszközök között sorolt fel egy Szu-27-es repülőgépet, 16 harckocsit és 85 egyéb páncélozott harcjárművet, egy amerikai HIMARS sorozatvető-indítóállást, 18 irányított légibombát, négy manőverező robotrepülőgépet, 18 HIMARS-rakétát, továbbá 1441 repülőgép típusú drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek pénteken ukrán tüzérségi és dróntámadást.

Az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) terrorcselekmény címén büntetőeljárást indított a belgorodi régiót és a Moszkva melletti Krasznogorszkot az elmúlt két napban ért dróncsapások miatt. Az első helyszínen 21, a másodikon öt civil sebesült meg.

Luhanszkban a kórházban belehalt sérüléseibe egy férfi, aki csütörtökön a feleségével együtt bombarobbanásban megsebesült. A történteket az SZK terrorcselekménynek minősítette.

(MTI)