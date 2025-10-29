Háború :: 2025. október 29. 17:17 ::

Lakóházak, sátortáborok, 104 halott, köztük sok gyerek - "jól" sikerültek Netanjahu éjszakai gázai légicsapásai

Az izraeli hadsereg Gázaváros elleni kedd éjszakai légicsapásai több mint száz ember, köztük gyerekek halálát okozták - közölték szerdán a Gázai övezeti palesztin egészségügyi hatóságok.

Az éjszakai hadművelet előzménye, hogy Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök a tűzszünet megsértésével vádolta meg a Hamászt, és "erőteljes légicsapásokat" rendelt el Gázaváros ellen.

A légitámadások 104 ember életét követelték összesen az egészségügyi hatóságok sajtóközleménye szerint. A Gázai övezet középső részén, Deir al-Balah helységben működő Aksza kórház illetékeseinek közlése szerint kedden éjjel az izraeli légicsapásokat követően 12 halottat, köztük három nőt és hat gyereket szállítottak be a kórházba. Az as-Sífa kórházba 27 holttestet vittek be, és 10-et az al-Ahli baptista kórházba. A Gázai övezet déli részén, a Hán Júnisz-i Nasszer kórházba pedig a Gázavárost érő öt légicsapást követően 20 halottat szállítottak, köztük 13 gyerekét és két nőét. Az övezet északi részén lévő Al-Avda kórház közlése szerint 31 halottat szállítottak be hozzájuk, köztük 14 gyerek holttestét. Öten a Bureidzs menekülttábor egy házában vesztették életüket, négyen Gázaváros Szabra negyedében, öten pedig Hán Júniszban, egy autóban haltak meg.

Mahmúd Baszal, a gázai polgári védelem szóvivője a Hszinhua hírügynökségnek nyilatkozva azt mondta: az intenzív izraeli légitámadás célpontjai lakóházak és sátortáborok voltak.

Az izraeli hadsereg szerdán az X-en közölte, hogy "harminc terroristát és tucatnyi terrorista célpontot vettek célba" az éjjel, és leszögezték, hogy mostantól folytatják a tűzszünet betartását és betartatását, de határozottan megtorolják annak minden újabb megsértését.

Netanjahu azt követően adta ki a tűzparancsot, hogy az izraeli hadsereg közlése szerint csapataikat támadták Gáza déli részén, Rafahnál, valamint hogy a Hamász hétfőn olyan emberi maradványokat adott át a tűzszüneti és túszügyi megállapodás keretében, amely Izrael szerint egy már jóval korábban, a háború elején meghalt és megtalált túsz testének további részei voltak.

A Hamász a légitámadásra reagálva közölte, hogy elhalasztja egy újabb halott izraeli túsz átadását. A szervezet már előtte cáfolta, hogy köze lett volna a rafahi támadáshoz, és közleményében leszögezte hogy továbbra is elkötelezett a tűzszünet mellett.

Az Iszlám Dzsihád nevű, kisebb palesztin szervezet is elítélte az izraeli támadást. Muhammad al-Haddzs Músza, a szervezet szóvivője kijelentette, hogy ez a tűzszüneti megállapodás egyértelmű megsértése volt, miközben a palesztin frakciók betartották azt kezdettől fogva.

(MTI nyomán)