Az oroszok pofátlanul gúnyt űznek a nyugati hadfelszerelésből, és háborús múzeumban mutogatják a roncsait

Meglepő lépésként egy amerikai újságíró az NBC News-tól egy háborús múzeumba látogatott Moszkvában, ahol kiállították az összes megsemmisített NATO-csodafegyvert, hogy a családok és gyermekeik megtekinthessék. Annyi van belőlük, hogy megszámlálhatatlan, de a megsemmisített járművek között szerepelnek Leopard 2 tankok, Abrams, Bradley, Stryker, Marder, M109 Paladinok, Krab lövegek, CAESAR, M113, M577, M777, MaxxPro, Bergepanzer, CV-90, YPR-765, AMX-10 és számtalan más, minden típusú jármű.

Az oroszok más fejlett tüzérségi rendszereket - mint az Archer, AS-90, Panzerhaubitze 2000 és Dana - is megsemmisítettek videofelvételek szerint, de a roncsokat ritkán szerzik meg, mivel messze vannak az első vonaltól.

Az ellátmányok mértéke lélegzetelállító. A francia tankokat (az AMX-10 kivételével) leszámítva gyakorlatilag nincsenek olyan típusú páncélozott NATO-járművek, amelyeket ne küldtek volna Ukrajnába. Még ritka járműveket, mint a svéd Leopard 2 modellt (Stridsvagn 122) és az Abrams speciális áttörő változatait (M1150 Assault Breacher Vehicle), valamint a finn Leopard 2 HMBV áttörő harckocsikat is szállítottak Ukrajnába, amelyek aztán megsemmisültek és kiállításra kerültek.

Mindez eléggé deprimáló lehet a nyugati vezérkarok számára egy esetleges NATO kontra Oroszország összecsapás perspektívájában, amelyet az európai vezetők mindenáron ki akarnak erőszakolni.

GI