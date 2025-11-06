Háború :: 2025. november 6. 12:21 ::

Porszívó-alkatrészek helyett amerikai mikrochipet és processzort találtak az MQ-9 Reaper orosz másolatában

A Kyiv Independent közölte az ukrán hírszerzés legfrissebb beszámolóját, amely szerint Moszkva gyakorlatilag lemásolta az amerikaiak MQ-9 Reaper drónját.



Fotó: Andrey Rudakov / Bloomberg / Getty Images

Az Orion nevű, elsősorban a nyílt tengeri megfigyelésre használt, hatalmas, pilóta nélküli légi jármű az ukrán védelmi hírszerzés (HUR) jelentése szerint akár 250 kilogrammos robbanóanyag szállítására is képes. A vizsgálatok során arra jutottak, hogy rengeteg amerikai elektronikát építettek be a drónhoz. Kiemelték, hogy az orosz fejlesztés kialakításában feltűnően hasonlít az Egyesült Államok egyik csúcsfegyveréhez, az MQ-9 Reaperhez.

Hangsúlyozták, hogy az Oriont már a szíriai polgárháború során is bevetették, de a tömeggyártása csak akkor kezdődött, amikor Moszkva nagyszabású támadást indított Ukrajna területe ellen. Korábban az oroszok azzal számoltak, hogy ez lehet a legfontosabb orosz drón, de a Sahedek felbukkanása megváltoztatta a helyzetet.

Az ukrán hírszerzés jelentése szerint legalább 43 olyan orosz vállalatot evezett meg, amely alkatrészeket gyárt a drónhoz. Kiemelték, hogy ezek egyharmada ellen még nem születtek nyugati szankciók. Az is kiderült, hogy az alkatrészek összeszerelését az oroszok végzik, mégis az azok alapjául szolgáló bonyolultabb részek nyugatról származnak. Megállapították, hogy a mikrochipeket és processzorokat nagyrészt nyugati gyártóktól, különösen pedig amerikaiaktól szerzik be.

Több céget meg is neveztek: a Motorola, az AMD, a Texas Instruments, az Analog Devices és a Maxim elektronikai eszközei is felbukkantak.

A nyugati szankciók hatására az Oroszországba irányuló félvezetők kereskedelme szinte lenullázódott, de gyanús módon más országokban pedig hirtelen megugrott. Moszkva ugyanis kidolgozott egy olyan hálózatot, amelyben köztes országok segítségével továbbra is eljutnak a fegyvergyártásban kulcsfontosságú alkatrészek a kulcsfontosságú üzemekhez, írja a Portfólió.